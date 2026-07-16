J.D. Vance denuncia a personas dentro del gobierno israelí tratando de prolongar la guerra en Irán

James David Vance, vicepresidente estadounidense, asegura tener pruebas que señalan a personas al interior del gobierno israelí tratando de obstaculizar los esfuerzos de paz en Medio Oriente para que se prolongue la guerra de Estados Unidos en contra de Irán.

Durante su intervención en el podcast “The Joe Rogan Experience”, el republicano a quien algunos analistas políticos han comenzado a colocar como el posible sucesor de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, afirmó que el memorando de entendimiento de 14 puntos planteado a la República Islámica, el cual proponía un alto al fuego por 60 días, incómodo al extremo a varios funcionarios de la nación judía.

“Sin duda, hay ciertas personas dentro del gobierno israelí que detestan el acuerdo. Y tenemos pruebas fehacientes.

Sabemos con absoluta certeza que dentro de su sistema hay personas que están manipulando y tratando de cambiar la opinión pública estadounidense para prolongar la guerra indefinidamente.

Sin duda, creo que usted ha visto esta campaña muy discreta y extremadamente bien financiada para intentar descarrilar la negociación y el acuerdo”, expuso.

Aunque Irán presuntamente estaba dispuesto a garantizar no desarrollar armas nucleares, deshacerse de sus reservas de uranio enriquecido y reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación, todo se vino abajo cuando se responsabilizó a sus tropas de haber atacado a un buque mercante.

Después de más de cuatro meses de enfrentar una desproporcionada guerra en contra de Estados Unidos, el espíritu de la población iraní se mantiene firme al grado de que algunas mujeres han salido a las calles portando fusiles en muestra de solidad con su pueblo. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

El gobierno de Teherán aseguró no haber ordenado ninguna represalia, pero en Washington no le creyeron y, en la reanudación del conflicto bélico, suman ya cinco días de bombardeos estadounidenses en territorio iraní.

Bajo la óptica de J.D. Vance, el propósito de Donald Trump al entrar en guerra siempre ha sido impedir que la República Islámica consiga fabricar armamento nuclear haciendo a un lado cualquier interés de la nación judía.

“Creo que el presidente, al margen de cualquier influencia de Israel, cree firmemente, y repito que estoy de acuerdo con esto, que Irán no debería tener un arma nuclear”, enfatizó.

Cabe señalar que, en su momento, el segundo hombre de mayor importancia se desplazó hasta Pakistán con el objetivo de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, pero después una larga reunión diplomática, todo se empantanó y terminó regresando a Washington con su imagen de credibilidad muy dañada.

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