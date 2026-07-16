Más de un centenar de representantes demócratas se niegan a brindar millonaria ayuda a Israel

En una votación sin precedente llevada a cabo en la Cámara de Representantes, 103 demócratas votaron a favor de una enmienda propuesta por el representante republicano Thomas Massie para bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel.

A la iniciativa se sumó un demócrata, pero en el recuento final la medida fracasó al acumular 104 votos en contra y 314 a favor.

Cabe señalar que 98 demócratas votaron en contra de la propuesta y 10 se abstuvieron.

De hecho, el divisionismo demócrata también se manifestó entre los líderes demócratas de la Cámara de Representantes.

Mientras que Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara; y Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, respaldaron con su voto al planteamiento impulsado por el conservador Massie; Katherine Clark, jefa de disciplina de la minoría de la Cámara, sufragó a favor.

Resulta notorio el nuevo posicionamiento asumido por cerca de la mitad de los congresistas demócratas, ya que dos años atrás sólo 37 demócratas se atrevieron a votar en contra de brindar apoyo financiero al gobierno israelí.

Desde hace varias semanas, la relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu parece haberse deteriorado. (Crédito: Aaron Favila / AP)

Una de las razones del distanciamiento con la nación judía es la arrogancia mostrada por Benjamin Netanyahu , primer ministro israeli, al negarse a respetar los acuerdos de alto al fuego establecidos por la actual administración estadounidense.

Aun cuando desde Estados Unidos continuarán fluyendo miles de millones de dólares con destino final en Tel Aviv, el respaldo se su mayor aliado dejó de ser pleno.

“Piensen en esto por un momento. A partir de hoy, la mayoría de los demócratas en este edificio se negaron a votar a favor de enviar miles de millones de dólares en armas al ejército israelí.

Esto envía un mensaje contundente a Netanyahu: se acabaron los días de un cheque en blanco sin rendición de cuentas para sus guerras y sus crímenes de guerra, al menos por parte del Partido Demócrata. Creo que nada volverá a ser igual en este tema después de esta votación”, expresó luego de la votación el representante demócrata Greg Casar, líder del Caucus Progresista del Congreso.

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