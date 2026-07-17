“Parecía un manco”: El impactante sacrificio del Dibu Martínez para meter a Argentina en la Final



Emiliano “Dibu” Martínez confía plenamente en la selección de Argentina, pero no se confía. En la vísperas de la gran final del Mundial 2026 contra España, el arquero prefirió dejar el protagonismo de lado: “Se podrán decir muchas cosas, pero lo primero y más importante es ganar”, sentenció en conferencia de prensa.



La Albiceleste está a las puertas de un bicampeonato histórico. Si vencen a la “Armada Española”, lograrán algo que no ocurre desde hace 64 años, cuando el Brasil de Pelé alzó las copas de Suecia 1958 y Chile 1962. A pesar del dato, Martínez asegura que el plantel no piensa en legados.

"Me duele todo los días, me dijeron que me tenía qué operar"



Pese a tener una fractura, el Dibu Martínez cuenta cómo evitó el quirófano para jugar la Copa del Mundo ? pic.twitter.com/7e3GB4HbFo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 18, 2026



El controvertido guardameta del Aston Villa dejó salir su lado más humano: “No pasamos por ingenuos o modestos; preferimos mantener las emociones en el anonimato. Aun así, les puedo confesar que a veces lloro con solo pensar en lo que hemos conseguido”.



El calvario del Dibu: Jugó el Mundial con una mano lesionada



El camino a la final no fue fácil. Martínez reveló que ha tenido que realizar un sacrificio extremo para defender la portería sudamericana debido a una fuerte lesión en la mano.



El peor momento: “Hasta dos días antes del primer partido me tiraba con una mano como si fuera un manco”, confesó.



La recuperación: La situación mejoró a partir de los octavos de final, permitiéndole entrenar con normalidad.



El portero de Mar del Plata aseguró que encara el partido del domingo con total tranquilidad. Su objetivo principal es transmitir seguridad desde el fondo para que sus compañeros desplieguen su mejor fútbol. “Su gran deseo para el domingo es mantener la portería a cero”.

"NO SON SOLO 6 AÑOS"



Dibu Martínez recordó su trayectoria en el arco de la selección argentina: desde las juveniles hasta llegar a la mayor con Scaloni. pic.twitter.com/DUzXLobz1L — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026





Una Argentina sin individualismos



Para el “Dibu”, la verdadera fuerza de la vigentes campeones del mundo radica en el colectivo y no en las individualidades.



“Me importa que mis compañeros y el entrenador confíen en mí”, afirmó el guardameta.

Además, expresó que su mayor anhelo es que las nuevas generaciones lo recuerden en el futuro como un claro ejemplo de sacrificio y superación personal.





Elogios para España y un dardo a Qatar 2022

"It's not just Lamine Yamal, they have a great squad"



Dibu Martinez's thoughts on Spain ?? #WorldCup pic.twitter.com/d2xzfutjeY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 18, 2026

Al analizar a su rival, Martínez elogió el planteamiento de Luis de la Fuente. Advirtió que España es mucho más que la magia de su joven estrella, Lamine Yamal, y destacó el funcionamiento colectivo del cuadro hispano.



Para cerrar, el arquero dejó una frase que encendió el debate: confesó que está disfrutando mucho más este Mundial de 2026 que el de Qatar 2022. Esta será la quinta final que dispute defendiendo el arco de la Albiceleste, un escenario donde se siente más cómodo que nunca.

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