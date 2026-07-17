Posponen la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán para octubre

A tan solo unos días de que una corte de Chicago aplazó la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López para el 27 de julio, nuevamente se aplazó la fecha y ahora se fijó hasta el 28 de octubre.

Así se dio a conocer mediante una notificación emitida por la jueza Sharon Johnson Coleman, en la que se canceló la fecha prevista para este mes y se modificó el calendario del proceso judicial.

En dicha audiencia, se determinará la sentencia que enfrentará el integrante de Los Chapitos, quien previamente se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

Aunque no se dieron a conocer las razones de este aplazamiento, la medida podría obedecer a revisar con más detalle los informes presentados por la Fiscalía de Estados Unidos y evaluar el nivel de cooperación de Ovidio Guzmán López con las autoridades estadounidenses antes de dictar la sentencia.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense, además de reconocer su participación como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales sostuvieron que Ovidio Guzmán y sus hermanos, Iván Archivaldo, Joaquín y Jesús Alfredo se hicieron cargo de las actividades del cártel de Sinaloa cuando “El Chapo” fue encarcelado en Estados Unidos y que se encargaron de reorganizar al cártel mediante la venta de fentanilo.

El proceso de Ovidio Guzmán ocurre en medio de otros procedimientos judiciales que involucran a su hermano Joaquín Guzmán López y a otros integrantes importantes de la organización criminal, como Ismael “El Mayo” Zambada.

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