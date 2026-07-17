Trump amenaza con imponerle más aranceles a Canadá por los incendios forestales que afectan a EE.UU.

El presidente Donald Trump contempla la opción de incrementarle los aranceles activados a las exportaciones canadienses, esto en represalia al deficiente manejo de su gobierno para evitar incendios forestales que, tras haberse salido de control, provocan afectaciones en varias ciudades ubicadas al norte del territorio estadounidense.

Bajo la perspectiva del republicano de 80 años, su vecino del norte se ha desatendido de sus bosques, pero sobre todo del trabajo de prevención de incendios, situación que termina afectando a las ciudades estadounidenses limítrofes con Canadá, lo cual no permitirá que siga ocurriendo.

Por ello, la medida más adecuada que Trump piensa adoptar es castigar a sus exportaciones que pretenden ingresar a Estados Unidos.

“Responsabilizamos a Canadá del hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y matorrales, y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable.

Esto es negligencia deliberada, y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costándole a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente sumarse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”, escribió en la plataforma Truth Social.

La relación entre el presidente Donald Trump y Mark Carney, primer ministro canadiense, nunca ha sido buena y tiende a deteriorarse más con la imposición de aranceles. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Desde el arranque de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, el magnate neoyorquino no ha dejado de intimidar al gobierno canadiense con la idea de convertirlo en uno más de los estados que integran al país, pues su interés radica en sus riquezas naturales.

A pesar de tener un acuerdo comercial firmado con el país de la “Hoja de Maple”, donde también figura México como socio, recientemente Trump sorprendió al anunciar que dicho pacto no se renovaría, pues lo considera inequitativo para los intereses de Estados Unidos.

De hecho, anticipó que cada año de los 10 que le restan al T-MEC llevaría a cabo revisiones para verificar la existencia de un verdadero beneficio para las finanzas estadounidenses.

Sin embargo, tanto Canadá como México no piensan modificar nada de lo que ya esté señalado en el acuerdo, lo cual ha molestado al presidente estadounidense y de ahí la búsqueda de cualquier pretexto para amagar con elevarles los aranceles a sus importaciones.

Sin embargo, está comprobado que los incendios forestales iniciados en territorio canadiense están afectando a más de una docena de entidades estadounidenses cuyos habitantes se encuentran en alerta debido a la mala calidad del aire que están respirando a consecuencia del fuego en la naturaleza.

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