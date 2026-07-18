Cómo vender tu Xbox y tus juegos físicos para comprar tu próxima consola

Si ya decidiste dejar tu Xbox Series X|S para pasarte al lado de PlayStation, sabes que el cambio no es solo emocional, también es económico. Vender bien tu consola y tu colección de juegos físicos puede cubrir gran parte de lo que cuesta una PS5 nueva, así que vale la pena hacerlo con cabeza. Aquí te comparto cómo preparar tu equipo, elegir la plataforma correcta y evitar las estafas más comunes que rondan este tipo de ventas.

Prepara tu consola antes de ponerla en venta

Antes de sacar fotos o escribir el anuncio, hay pasos técnicos que no puedes saltarte porque afectan directamente el precio y la seguridad de la transacción. Lo primero es quitar la designación de “home Xbox” desde Settings, General, Personalization, My home Xbox, y luego hacer un reset de fábrica eligiendo “Reset and remove everything” para borrar completamente tu perfil y tu tarjeta vinculada. También conviene revisar que la consola no esté baneada iniciando sesión en Xbox Network, porque una consola restringida pierde casi todo su valor.

Los juegos digitales quedan atados a tu cuenta, así que no intentes cobrar extra por ellos, ya que el comprador nunca podrá acceder a esa biblioteca. Los discos físicos son otra historia completamente distinta, esos sí se transfieren con la venta porque el medio te pertenece a ti, y son justamente los que le dan más músculo a tu anuncio. Armar un bundle con consola, control extra, cables y los juegos físicos más buscados puede sumarte entre $50 y $150 dólares adicionales frente a vender la consola sola.

Las plataformas que más dinero te van a dar

Aquí no hay una sola opción mágica, existen varios caminos según qué tanto valoras la rapidez frente a ganar el máximo posible. Estas son las alternativas más usadas y lo que cada una te ofrece realmente:

Swappa : comisión de apenas 3% para el vendedor más el procesamiento estándar de PayPal o Stripe, lo que te deja quedarte con casi el 100% del precio de venta gracias a sus anuncios verificados que generan más confianza en el comprador.

: comisión de apenas 3% para el vendedor más el procesamiento estándar de PayPal o Stripe, lo que te deja quedarte con casi el 100% del precio de venta gracias a sus anuncios verificados que generan más confianza en el comprador. Facebook Marketplace : sin comisión cuando la venta es local, o alrededor de 10% si incluyes envío, con la ventaja de conectarte directo con compradores de tu zona y cerrar todo más rápido.

: sin comisión cuando la venta es local, o alrededor de 10% si incluyes envío, con la ventaja de conectarte directo con compradores de tu zona y cerrar todo más rápido. eBay : comisiones combinadas de entre 13% y 15%, lo que se come buena parte de tu ganancia, pero a cambio te da el mayor alcance de compradores potenciales.

: comisiones combinadas de entre 13% y 15%, lo que se come buena parte de tu ganancia, pero a cambio te da el mayor alcance de compradores potenciales. GameStop (trade-in): sin comisión y con pago instantáneo en efectivo, aunque el monto suele quedar muy por debajo del valor real de reventa de tu equipo.

Si prefieres algo más rápido aunque con menos ganancia, las tiendas de trade-in te dan esa liquidez inmediata que un marketplace no puede ofrecer. Para tu colección de juegos físicos, sitios como Eneba o Gameflip también funcionan bien porque tienen comunidades activas de gamers que buscan títulos específicos, algo que en un marketplace genérico se pierde entre miles de anuncios.

Cómo blindarte contra estafas al cerrar la venta

La parte del dinero es donde más cuidado hay que tener, porque los estafadores saben exactamente en qué momento aprovecharse. Nunca entregues tu equipo basándote en una captura de pantalla o un mensaje de texto que diga que recibiste el pago, siempre abre tu app bancaria o de PayPal y confirma que el saldo esté disponible de verdad. Otra modalidad común es el cheque en canje, donde el dinero aparece reflejado pero con una nota de “en canje”, y el comprador cuenta con que ya habrás entregado la consola antes de que rebote el lunes.

Toma también una foto clara del número de serie antes de despachar tu consola, así te proteges si algún comprador intenta devolverte un equipo dañado alegando que “así llegó”. Si vendes por envío, usa doble caja para cualquier consola que valga más de $200 dólares, envuelve todo en plástico burbuja y declara el valor completo con seguro incluido. Con estos cuidados, tu Xbox puede convertirse en el empujón perfecto para financiar tu nueva PS5 sin sustos ni pérdidas de dinero.

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