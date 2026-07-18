Primer ministro de Ontario califica de vergonzosa la nueva amenaza de Trump para sancionar a Canadá

Doug Ford, primer ministro de Ontario, definió como vergonzosa la advertencia lanzada por el presidente Donald Trump de contemplar la emisión de aranceles adicionales a las exportaciones de Canadá, esto a manera de sanción por el inadecuado manejo de sus bosques para evitar los incendios forestales que terminan afectando a ciudades estadounidenses.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truh Social, el republicano de 80 años despotricó en contra de su vecino del norte, pues asegura que se ha desatendido de sus bosques y lo responsabilizó de las decenas de incendios que se registran cerca de la frontera compartida entre ambos países.

“Responsabilizamos a Canadá del hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y matorrales, y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable.

Esto es negligencia deliberada, y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costándole a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente sumarse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”, escribió.

Donald Trump insiste en que el gobierno canadiense no sabe gestionar su territorio y retoma su propuesta de anexarlo a Estados Unidos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Durante una conferencia de prensa, Doug Ford le reprochó al magnate neoyorquino su falta de empatía con los canadienses quienes dijo, se mostraron solidarios el año pasado cuando California sufrió uno de los embates de la naturalez más severos de los últimos años cuando, durante varios días, el fuego consumió miles de casas.

“Me parece una vergüenza que la administración estadounidense y los congresistas escriban estas cartas y nos culpen. Tienen muy poca memoria. Teníamos los aviones cisterna, todo listo, listos para ir a California. Fue el año pasado.

Eso es lo que hacen los vecinos, ¿no? No te pones a amenazar ni a criticar, porque, ¿sabes qué? Un día te tocará a ti. Y estaremos allí sin dudarlo para apoyar a nuestros vecinos”, enfatizó.

Al margen de las afectaciones provocados por los incendios, Trump pretende aprovecharse de ellos para reactivar su iniciativa de anexar el territorio canadiense a Estados Unidos y de esa manera acceder a sus recursos naturales siguiendo una ruta similar a la trazada en Venezuela, sólo que sin una intervención militar de por medio.

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