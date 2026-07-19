Arrestan a hombre que viajaba desnudo sobre un tren en movimiento en Colorado

Un hombre originario de Arizona fue arrestado tras ser acusado de irrumpir en una locomotora de Union Pacific y viajar desnudo sobre el techo del tren mientras este recorría el noreste de Colorado, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sedgwick identificó al sospechoso como Daniel Ray Ballance, residente de Quartzsite, Arizona.

Según la investigación, Ballance rompió una ventana para ingresar a la locomotora y posteriormente subió al techo mientras el tren continuaba en movimiento.

Testigos alertaron a las autoridades

La oficina del sheriff indicó que varias personas reportaron haber visto a un hombre completamente desnudo sobre la locomotora.

Tras recibir las llamadas, los agentes localizaron al sospechoso y lo arrestaron.

Las autoridades señalaron que Ballance enfrenta cargos por delitos graves y menores, aunque hasta el momento no se han divulgado públicamente los documentos judiciales con el detalle de las acusaciones.

Después de la detención, la Oficina del Sheriff compartió la fotografía de fichaje del sospechoso junto con un mensaje publicado en redes sociales.

En la publicación, las autoridades informaron que el hombre fue arrestado luego de que varias personas presenciaran cómo viajaba desnudo sobre el tren.

Asimismo, señalaron que durante el contacto con los agentes Ballance comentó que le gustaban el vodka, la cerveza y tocar el banjo.

La oficina del sheriff añadió, en tono humorístico, que el sospechoso había sido separado de esas actividades y del recorrido en tren para permanecer detenido mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades recordaron además que Ballance se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

Investigación continúa

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el sospechoso habría ingresado a la locomotora tras romper una ventana.

Hasta el momento no se ha informado qué motivó el incidente ni si algún integrante de la tripulación del tren resultó lesionado.

Ballance permanece recluido en la cárcel del condado de Sedgwick mientras continúa la investigación.

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