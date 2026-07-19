Cuatro niños y su abuela murieron por presunta intoxicación con monóxido de carbono dentro de un automóvil en Ohio

Cuatro niños y su abuela murieron en Toledo, Ohio, en un presunto caso de intoxicación accidental por monóxido de carbono mientras permanecían dentro de un automóvil averiado esperando ayuda para cambiar un neumático.

Las víctimas fueron identificadas como los gemelos Liberty y Legacy, de 4 años; Storm, de 3; Stone, de 2; y su abuela, Candace McAllister, de 36 años, reseñó WTVG News.

Según las autoridades, el vehículo permanecía detenido en el bloque 300 de Phillips Avenue, cerca de Detroit Avenue, cuando comenzó a llenarse de monóxido de carbono mientras las ventanas permanecían cerradas y el aire acondicionado estaba encendido.

El padre encontró a la familia inconsciente

La investigación señala que McAllister llamó al padre de los menores, Kesaun Coleman, para pedir ayuda después de sufrir un neumático pinchado.

Cuando el hombre llegó al lugar encontró a los cinco ocupantes inconscientes dentro del automóvil y llamó de inmediato al servicio de emergencias.

Equipos de la Policía de Toledo, bomberos y personal especializado en materiales peligrosos acudieron a la escena e iniciaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, los esfuerzos no lograron salvar a cuatro de las víctimas.

Legacy, conocido por su familia como “Ace”, permaneció con vida durante casi dos días conectado a soporte vital, pero finalmente falleció el viernes.

Los niveles de monóxido superaban cinco veces el límite letal

La jefa del Departamento de Bomberos de Toledo, Allison Armstrong, explicó que inicialmente los equipos de emergencia desconocían qué había ocurrido y activaron un protocolo para incidentes con materiales peligrosos.

Posteriormente, los investigadores determinaron que la causa más probable fue una intoxicación accidental por monóxido de carbono.

De acuerdo con la madre de los niños, Adriana Coleman, un detective le informó que los niveles del gas dentro del automóvil alcanzaban cinco veces el límite considerado letal.

“Solo quiero a mis bebés”

Visiblemente afectada, Adriana Coleman aseguró que todavía le resulta imposible asimilar la pérdida de sus hijos.

“Parece algo irreal porque mi vida se detuvo en este momento”, declaró.

También expresó que no sabe cómo continuará su vida después de abandonar el hospital.

“Solo quiero a mis bebés”, dijo entre lágrimas.

La madre recordó a cada uno de sus hijos por su personalidad.

Describió a Liberty como una niña que siempre quería cuidar de todos; a Storm como una pequeña que admiraba a su hermana mayor, aunque tenía una personalidad propia; a Legacy, apodado “Ace”, como el más inquieto de la familia; y a Stone como “su último bebé”.

Sobre Candace McAllister afirmó que era una mujer alegre y el alma de cualquier reunión familiar.

Autoridades descartan indicios de un delito

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, lamentó lo ocurrido y señaló que ninguna familia debería atravesar una tragedia de esa magnitud.

Aunque las autoridades indicaron que por el momento no existen indicios de un acto criminal, la investigación continuará para determinar con precisión cómo ocurrió la acumulación del gas dentro del vehículo.

La Policía de Toledo reiteró que el caso sigue bajo investigación y manifestó sus condolencias a los familiares.

Tras la tragedia, familiares informaron que no contaban con seguros de vida para cubrir los gastos funerarios.

Por ello iniciaron una campaña de apoyo económico mediante el Coleman-McAllister Fund, habilitado en una sucursal bancaria local.

En un mensaje publicado en redes sociales, Adriana Coleman recordó que ser madre era el aspecto más importante de su vida.

“No había nada que disfrutara, amara o por lo que luchara más que por ser mamá. Amaba a mis hijos más que a cualquier otra cosa en este mundo”, escribió.

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