Mujer de Tennessee fue arrestada por presuntamente intentar ahogar a uno de sus hijos en una piscina

Una mujer de Tennessee fue arrestada después de que las autoridades la acusaran de intentar ahogar a uno de sus hijos en la piscina de una vivienda, un hecho que terminó con el rescate del menor por parte de otro adulto presente en el lugar.

La Oficina del Sheriff del Condado de Washington identificó a la sospechosa como Mikaylee Rae Beirne, de 31 años, quien enfrenta un cargo de abuso y negligencia infantil agravados por un incidente ocurrido el pasado 15 de julio.

Un niño alertó a un adulto sobre lo que ocurría

El sheriff del condado de Washington, Keith Sexton, informó que los agentes acudieron a una vivienda ubicada en Cochran Road alrededor de las 5:00 p.m., tras recibir un reporte de disturbios.

Según la investigación, Beirne se encontraba en la piscina del patio trasero junto a varios menores, mientras otro adulto permanecía dentro de la casa.

Las autoridades indicaron que uno de los niños corrió hacia el interior de la vivienda para avisar que la mujer presuntamente mantenía a otro menor sumergido bajo el agua.

Un adulto intervino para rescatar al menor

El adulto salió inmediatamente hacia la piscina y exigió que Beirne soltara al niño, pero, según los investigadores, ella se negó.

Ante esa situación, la persona intervino físicamente, apartó a la mujer y logró sacar al menor del agua.

Posteriormente llegó otro adulto al lugar, quien tuvo un breve intercambio con Beirne antes de la llegada de los agentes.

La mujer abandonó la vivienda antes de que las autoridades respondieran a la emergencia.

El menor sufrió lesiones leves

Los niños fueron llevados al interior de la casa mientras los servicios de emergencia acudían al lugar.

Las autoridades informaron que el menor presentó lesiones menores y algunos hematomas, aunque no detallaron su estado de salud posterior.

Los agentes localizaron a Beirne poco tiempo después del incidente y procedieron a detenerla.

Actualmente permanece recluida en el Centro de Detención del Condado de Washington, donde permanece bajo una fianza de $50,000 dólares mientras avanza el proceso judicial.

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