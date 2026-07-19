¿Por qué nos tiemblan los párpados?

La mioquimia palpebral es una contracción involuntaria del músculo orbicular del párpado. Este fenómeno, aunque molesto, suele ser benigno y generalmente se resuelve en poco tiempo. Son contracciones intermitentes, explica a EFE Salud María Varela, coordinadora del grupo de trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El estrés emocional y la fatiga por falta de sueño son los principales causantes de esta hiperactividad muscular. Ambas condiciones pueden exacerbar el sistema nervioso, intensificando el movimiento involuntario.

Asimismo, el consumo de cafeína y alcohol puede irritar el sistema nervioso, contribuyendo así al temblor del párpado. Mientras que la sequedad ocular, la blefaritis y el uso prolongado de pantallas son factores adicionales que pueden provocar espasmos musculares en el área del párpado.

Consejos para aliviar los síntomas

Este movimiento involuntario tiende a desaparecer solo y al cabo de unos días o semanas, pero para acelerar el proceso, Varela apunta una serie de consejos:

Higiene de vida. Mantener un adecuado descanso nocturno y gestionar el estrés son claves para su prevención.

Reducción de estimulantes. Limitar la ingesta de cafeína, alcohol y otras bebidas energéticas puede ayudar a mitigar los síntomas.

Cuidado ocular. El uso de lágrimas artificiales sin conservantes y masajes suaves en el área del párpado son recomendaciones efectivas para aliviar la irritación.

Cuándo consultar a un especialista

Se recomienda acudir a un oftalmólogo o neurólogo si los síntomas persisten por más de seis semanas, si se extienden a otros músculos faciales o si se presentan signos adicionales como ptosis palpebral o cambios en la agudeza visual.

La atención médica es crucial para descartar problemas más serios.

Uso excesivo de dispositivos electrónicos

El uso excesivo de dispositivos electrónicos tiene un impacto significativo y documentado tanto en la salud ocular general como en la aparición de mioquimia palpebral.

Impacto en la salud ocular. El uso prolongado de pantallas incrementa aproximadamente 70% el riesgo de padecer problemas oculares en diferentes etapas de la vida. Los principales efectos incluyen:

Síndrome visual informático (astenopía digital)

Fatiga visual : dolor de cabeza, visión borrosa, ardor y pesadez palpebral.

: dolor de cabeza, visión borrosa, ardor y pesadez palpebral. Ojo seco : al enfocar pantallas, la frecuencia de parpadeo disminuye hasta 50%, evaporándose la lágrima más rápido.

: al enfocar pantallas, la frecuencia de parpadeo disminuye hasta 50%, evaporándose la lágrima más rápido. Disminución de la capacidad visual: reducción en la calidad de la visión con el tiempo.

Problemas refractivos y estructurales

Miopía : especialmente en niños, el ojo se elonga por el enfoque sostenido a corta distancia.

: especialmente en niños, el ojo se elonga por el enfoque sostenido a corta distancia. Astigmatismo e hipermetropía : aumento significativo de casos asociados al abuso de pantallas.

: aumento significativo de casos asociados al abuso de pantallas. Riesgo de daño retinal a largo plazo: la luz LED emitida por dispositivos podría causar daños acumulativos en la retina.

Otros efectos

Alteraciones del sueño por supresión de melatonina debido a la luz azul de las pantallas.

Estrabismo en niños por sobreuso cercano de dispositivos.

Visión tubular y defectos refractivos considerados problemas de salud globales.

Recomendaciones básicas

Seguir la regla 20-20-20 : cada 20 minutos, mirar a 20 pies (6 metros) por 20 segundos.

: cada 20 minutos, mirar a 20 pies (6 metros) por 20 segundos. Mantener distancia adecuada (mínimo 30-40 cm de pantallas).

Reducir brillo y usar filtros de luz azul.

Parpadear conscientemente durante el uso de dispositivos.

Limitar tiempo total de pantalla, especialmente antes de dormir.

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