Bugatti entrega el Mistral que despide al legendario W16

Pocas mecánicas han dejado una huella tan profunda en la industria del automóvil como el motor W16 de Bugatti. Esa historia acaba de llegar a su fin con la fabricación del W16 Mistral número 99, la última unidad del exclusivo roadster que también representa la despedida definitiva de un propulsor convertido en símbolo de velocidad, lujo e innovación.

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El vehículo, ensamblado en la histórica planta de Molsheim, en Francia, fue bautizado por la marca como “The last of its kind”. No se trata únicamente del cierre de la producción de un modelo muy exclusivo. También marca el final de una etapa que comenzó con el Veyron, continuó con el Chiron y encontró en el Mistral su despedida más especial.

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La unidad final fue concebida como un homenaje a la trayectoria del W16 y reúne varios detalles exclusivos que la convierten en una auténtica pieza de colección.

Diseño creado para hacer historia

El último W16 Mistral luce una combinación de colores Pearl y Sparkle en su carrocería, mientras que el interior mezcla acabados Magnolia con detalles en Grey Carbon Matt para ofrecer un ambiente elegante y contemporáneo.

En el habitáculo también sobresale una placa conmemorativa que recuerda que este es el último automóvil de producción equipado con el legendario motor W16. Es un detalle que inmortaliza el cierre de una de las etapas más importantes para Bugatti.

La exclusividad continúa en otros elementos del vehículo. La firma de Ettore Bugatti aparece bordada en los reposacabezas, grabada sobre los umbrales de aluminio y reinterpretada incluso en la cubierta del motor.

Un motor que rompió todos los límites

La historia del W16 comenzó hace más de dos décadas con un objetivo claro. Bugatti quería desarrollar un propulsor capaz de llevar el rendimiento de un automóvil de producción a un nivel nunca visto.

Interior del Bugatti W16 MistralThe Last of its Kind. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

El resultado fue un motor de ocho litros con cuatro turbocompresores que impulsó algunos de los vehículos más rápidos homologados para carretera. Más allá de sus cifras de potencia, el W16 también destacó por su refinamiento y suavidad de funcionamiento, características que lo convirtieron en una referencia dentro del segmento de los hiperdeportivos.

El W16 Mistral también escribió su propio capítulo en esa historia. En noviembre de 2024, el piloto oficial Andy Wallace llevó la versión World Record Car hasta los 453,91 km/h en el circuito de pruebas de Papenburg, en Alemania. Esa marca le permitió convertirse en el descapotable de producción más rápido del mundo.

El Bugatti W16 MistralThe Last of its Kind. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Solo 99 unidades para todo el planeta

Desde su presentación en la Monterey Car Week de 2022, el Mistral despertó el interés de coleccionistas de diferentes mercados y agotó su producción antes de que comenzaran las entregas.

Bugatti limitó la fabricación a solo 99 ejemplares, todos personalizados mediante el programa Sur Mesure. Gracias a este proceso, cada propietario pudo elegir materiales, colores, acabados y detalles exclusivos, dando como resultado vehículos completamente diferentes entre sí.

La última unidad también refleja ese nivel de personalización. Fue desarrollada junto con Bugatti Riyadh y reemplaza el tradicional elefante de la palanca de cambios por una escultura con forma de cabeza de halcón, un símbolo de gran valor cultural en Oriente Medio. El motivo también aparece bordado en los paneles de las puertas, reforzando el carácter único del automóvil que despide para siempre una de las mecánicas más legendarias de la historia de Bugatti.

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