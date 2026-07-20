Claudia Sheinbaum felicita a España por conquistar la Copa Mundial 2026, y a México por ser la “mejor sede”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo a España por conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que el torneo dejó como principal legado una muestra de cooperación entre los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de asistir a la final disputada en el área metropolitana de Nueva York por invitación del presidente Donald Trump, la mandataria publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó que el campeonato representó una celebración de unidad entre las naciones y elogió tanto a la selección campeona como a la participación de México como sede.

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, escribió Sheinbaum después de la victoria de la selección española sobre Argentina por marcador de 1-0. También afirmó que el Mundial “fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, al considerar que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a diferentes países.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra? pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

La mandataria también reconoció el papel de México durante el torneo y felicitó a los ciudadanos por la organización de los partidos celebrados en territorio mexicano. “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó”, expresó.

México destaca la cooperación entre los tres países anfitriones

Durante la ceremonia de premiación, Sheinbaum participó en la entrega del Balón de Oro al mediocampista español Rodri y colocó medallas a jugadores de España y Argentina junto al presidente Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En su mensaje, la presidenta sostuvo que la organización compartida del torneo evidenció la capacidad de cooperación entre los tres socios de Norteamérica.

“Los tres países anfitriones demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, señaló.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada en el estrado por el presidente Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo, después de haber organizado los torneos de 1970 y 1986. En esta ocasión, el campeonato se realizó por primera vez con un formato ampliado de 48 selecciones nacionales y 104 partidos.

Las ciudades mexicanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron un total de 13 encuentros, incluido el partido inaugural entre México y Sudáfrica disputado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El mensaje contrasta con el momento que vive el T-MEC

Las declaraciones de Sheinbaum sobre la cooperación regional se producen en un contexto de diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mientras el Gobierno mexicano presentó la organización del Mundial como un ejemplo de coordinación entre los tres países, la administración del presidente Donald Trump mantiene negociaciones para modificar diversos aspectos del acuerdo comercial y ha insistido en revisar temas relacionados con aranceles, seguridad fronteriza, migración y reglas de origen.

48 teams. Three host countries. An historic tournament. The final whistle has blown on the 2026 FIFA World Cup.



Congratulations to the champions, Spain, and every team and fan that made this World Cup one to remember. pic.twitter.com/KnoGkJx505 — Mark Carney (@MarkJCarney) July 20, 2026

El gobierno estadounidense determinó recientemente mantener vigente el tratado mientras continúan las conversaciones con México y Canadá, aunque rechazó extenderlo bajo las condiciones planteadas por ambos socios. Funcionarios de Washington también han reiterado que buscan conservar herramientas que permitan aplicar aranceles cuando lo consideren necesario y reducir la participación de insumos chinos en productos ensamblados en México.

En ese contexto, el mensaje difundido por Sheinbaum tras la final del Mundial subrayó el potencial de la colaboración regional más allá de las diferencias comerciales que actualmente mantienen los tres gobiernos. A esta postura proteccionista se suman los reclamos permanentes de la Casa Blanca en materia de seguridad, vinculando directamente el futuro del comercio trilateral con mayores exigencias en el control de la migración irregular y el combate al tráfico de fentanilo.

Las cartas sobre la mesa se definirán este próximo 21 de julio, cuando las delegaciones se reúnan en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones bilaterales.

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