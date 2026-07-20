Las reproducciones de “Everything Hallelujah” de Justin Bieber se disparan tras su actuación en el Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sorprendió en el terreno de juego y a nivel musical. El cantautor canadiense Justin Bieber, de 32 años, aprovechó el espectacular escenario del medio tiempo el domingo 19 de julio para interpretar su tema “Everything Hallelujah”, y el impacto ha sido inmediato: la canción resucitó con cifras récord en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más buscados del momento.

Según un informe publicado por la revista Rolling Stone, la presentación en vivo durante el evento deportivo, que contó con la presencia de numerosas estrellas mundiales, provocó un aumento del 240 % en las reproducciones globales de la canción en Spotify.

Además, de acuerdo con Google Trends, las búsquedas “Justin Bieber song hallelujah” y “Justin Bieber hallelujah song” se posicionan actualmente como los dos términos principales bajo el nombre del artista, evidenciando que millones de espectadores conectaron con la pieza durante el descanso del partido.

Sumado a esto, el resultado en las listas de popularidad no se ha hecho esperar: según datos de la industria, “Everything Hallelujah” escaló hasta el puesto número 106 en el listado de Billboard, mientras que en la categoría de US Hot Christian Songs ha alcanzado nada menos que el número 2, consolidando a Bieber no solo como un ícono pop y como un referente en la música de inspiración espiritual contemporánea.

Sobre la canción

Lanzada originalmente en septiembre de 2025 como parte de su álbum “Swag II”, “Everything Hallelujah” no había logrado el estatus de éxito masivo hasta ahora.

De hecho, la canción ya había tenido un primer momento de popularidad en abril de este año, cuando se convirtió en un meme viral en redes sociales, donde los usuarios daban su propio toque personal a la letra.

Sin embargo, fue su interpretación en la gran final del Mundial lo que terminó de catapultarla a la corriente principal.

El éxito de la canción radica en su naturaleza íntima y personal. Lejos de los himnos genéricos, la letra es una oda directa a los seres queridos del cantante, donde menciona a su esposa, Hailey Bieber, y a su hijo, Jack, entre otros familiares y mascotas.

Con un estribillo sencillo, Bieber canta, según la traducción al español: “Mamá y papá, aleluya, Hailey, cariño, aleluya; Bebé Jack, aleluya, Oscar, Piggy, aleluya; Un nuevo día, aleluya, cepíllame los dientes, aleluya”.

La canción continúa con versos que reflejan la cotidianidad y el amor doméstico: “Te estoy besando, aleluya, sueño contigo, aleluya; Te miro, aleluya, te amo, aleluya; Todo aleluya, todo aleluya”.

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