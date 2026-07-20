Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en una zona de entretenimiento de Tucson

Al menos nueve personas resultaron gravemente heridas la madrugada del domingo después de que un hombre abriera fuego en una concurrida zona de entretenimiento del centro de Tucson, Arizona, informaron las autoridades.

El presunto atacante fue herido por un agente de la Policía de Tucson, que respondió al tiroteo mientras patrullaba a pie la zona.

Los disparos ocurrieron en una calle llena de personas

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., cuando numerosas personas se encontraban en el centro de la ciudad disfrutando de la vida nocturna.

El portavoz del Departamento de Policía de Tucson, Frank Magos, explicó que varios agentes asignados a patrullajes a pie escucharon detonaciones y corrieron inmediatamente hacia el lugar de donde provenían los disparos.

Según Magos, los oficiales localizaron al sospechoso y le ordenaron en repetidas ocasiones que obedeciera las instrucciones policiales.

Ante la situación, uno de los agentes disparó su arma de reglamento e hirió al presunto atacante, poniendo fin a la amenaza.

Nueve personas permanecen hospitalizadas

Tras controlar la situación, los policías prestaron los primeros auxilios tanto al sospechoso como a las víctimas.

Las autoridades informaron que nueve adultos fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de bala en las extremidades y permanecían en estado crítico.

El presunto atacante, cuya identidad no ha sido revelada, también fue hospitalizado con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Investigan el origen del ataque

La Policía de Tucson indicó que el motivo del tiroteo continúa bajo investigación.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, los investigadores analizan si el ataque fue consecuencia de un altercado previo entre dos grupos que se encontraban en el área.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que tenga información o videos del incidente para contribuir con la investigación.

Debido a que un agente disparó contra el sospechoso, la investigación quedó a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, conforme al protocolo establecido para los casos en los que intervienen policías.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, calificó el hecho como “otro grave e insensato acto de violencia armada” y lamentó el impacto que este tipo de sucesos tiene sobre toda la comunidad.

Por su parte, la excongresista Gabby Giffords, sobreviviente de un atentado con arma de fuego ocurrido en Tucson en 2011, expresó su consternación por el nuevo episodio de violencia y agradeció la rápida actuación de los equipos de emergencia mientras continúan las investigaciones.

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