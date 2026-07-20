Ojo: nuevo retiro de Ford afecta Explorer fabricadas entre 2016 y 2019

Los llamados a revisión siguen marcando el año para Ford en Estados Unidos. Ahora, el fabricante confirmó una nueva campaña que involucra a 288,314 unidades de la Explorer correspondientes a los modelos 2016, 2017, 2018 y 2019, luego de detectar un problema en las cubiertas de los rieles del techo que, con el tiempo, podrían soltarse mientras el vehículo está en circulación.

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Se trata del retiro número 57 de la compañía en 2026, una cifra que refleja la intensa actividad de corrección que ha mantenido el fabricante sobre distintos modelos.

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Aunque el componente afectado parece menor, las autoridades consideran que una pieza desprendida puede convertirse en un peligro para otros vehículos que transitan por la vía.

Cómo identificar el problema

Antes de que las molduras lleguen a desprenderse por completo, algunos propietarios podrían notar señales que sirven como advertencia.

Entre ellas aparecen un aumento del ruido del viento al conducir, pequeños crujidos provenientes de la parte superior del vehículo, vibraciones en el techo o una separación visible entre la cubierta y la carrocería.

Si el deterioro continúa, existe la posibilidad de que la pieza salga despedida mientras la camioneta está en movimiento. Según la documentación entregada a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, ese escenario aumenta el riesgo de incidentes para quienes circulan detrás del vehículo.

Una reparación anterior no resolvió todos los casos

La investigación también reveló que parte de las Explorer incluidas en esta campaña ya habían pasado anteriormente por procesos de reparación relacionados con el mismo inconveniente.

En 2020, Ford puso en marcha un programa para corregir el aflojamiento de estas cubiertas utilizando un adhesivo especial. Un año después, la marca modificó el procedimiento e incorporó cuatro sujetadores plásticos en cada lado para mejorar la fijación de las molduras.

Sin embargo, la revisión más reciente determinó que algunas intervenciones no se realizaron conforme a las especificaciones establecidas. Entre los hallazgos aparecen clips que no fueron reemplazados, cantidades incorrectas de adhesivo, aplicaciones en zonas equivocadas o tiempos de curado que no se respetaron, lo que terminó afectando la efectividad de la reparación.

La Ford Explorer Tremor 2026 se presenta como una gran opción. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Qué hará Ford con los vehículos afectados

La nueva campaña comenzó oficialmente el 16 de julio de 2026 con la notificación a los concesionarios y la activación de la consulta por número VIN. Entre el 24 y el 28 de agosto los propietarios recibirán las cartas informativas para conocer si su Explorer hace parte del retiro.

La inspección y la reparación serán completamente gratuitas. Los técnicos verificarán si el vehículo ya cuenta con los sujetadores plásticos incorporados en campañas anteriores.

Si el sistema cumple con las especificaciones, no será necesario intervenir la camioneta. En caso contrario, reemplazarán los clips deteriorados, cambiarán las cubiertas que presenten daños e instalarán nuevos sujetadores para asegurar definitivamente las molduras del techo.

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