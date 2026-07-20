Trump defiende a Netanyahu de amenaza de arresto en NY y arremete contra el alcalde

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no será arrestado si viaja al país para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York, pese a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

La declaración del mandatario llega después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmara que su administración analiza las opciones legales disponibles en caso de que el líder israelí visite la ciudad, al considerar vigente la orden de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump fue categórico al descartar cualquier posibilidad de una detención.

“Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América”, escribió el presidente estadounidense.

En el mismo mensaje, Trump defendió a su aliado israelí al señalar que “está luchando contra la República Islámica de Irán” y sostuvo que los responsables de la violencia en la región son quienes impulsaron a Teherán a una “espiral de muerte y destrucción”.

?Mamdani on why he ordered review re: Netanyahu arrest:



“He's the architect of the genocide of Palestinians in Gaza as Israel's prime minister…



“If someone is charged with a warrant for by the International Criminal Court for these kinds of crimes, that's something I? https://t.co/6OfJPRJQ4u pic.twitter.com/Wee0mbID9S — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) July 20, 2026

Mamdani insiste en que analiza las opciones legales

Las declaraciones de Trump respondieron al debate generado tras una entrevista concedida por Mamdani al podcast The Interview, de The New York Times, en la que aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento Jurídico de la ciudad para determinar si existe autoridad legal para ordenar el arresto de Netanyahu durante una eventual visita a Nueva York.

El alcalde sostuvo que el primer ministro israelí “debería estar en La Haya” y lo calificó como un “criminal de guerra” acusado por la Corte Penal Internacional. Durante una conferencia de prensa posterior, Mamdani reiteró sus críticas hacia Netanyahu por la guerra en Gaza, aunque precisó que cualquier decisión de su administración deberá ajustarse a la legislación vigente en Estados Unidos.

Las declaraciones reavivaron la confrontación política entre Trump y el alcalde neoyorquino, quienes en las últimas semanas han intercambiado críticas sobre distintos temas de política nacional e internacional.

Benjamin Netanyahu will not be arrested, in any way, shape, or form, while in the United States of America. He is fighting against the Islamic Republic of Iran, which recently killed 52,000 innocent protestors, and has spent the last 47 years killing American Soldiers, and? pic.twitter.com/G2yWSuCZsc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 20, 2026

La orden de la CPI mantiene el debate internacional

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza. Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y sostiene que sus operaciones militares constituyen una respuesta legítima al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Estados Unidos tampoco forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, por lo que no está obligado legalmente a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por ese tribunal internacional. La posible visita de Netanyahu a la Asamblea General de la ONU ha generado atención internacional debido a las implicaciones diplomáticas y jurídicas que podría representar.

En un viaje anterior hacia Nueva York, el avión oficial israelí modificó su ruta para evitar sobrevolar Francia y España, dos países firmantes del Estatuto de Roma, con el objetivo de reducir el riesgo de un aterrizaje de emergencia que pudiera derivar en la ejecución de la orden de captura.

Por ahora, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reiteró que Netanyahu mantiene la intención de asistir a la Asamblea General y presentar la postura de su gobierno ante la comunidad internacional, mientras la Casa Blanca dejó claro que, si el viaje se concreta, el mandatario israelí contará con el respaldo de la administración Trump durante su estancia en territorio estadounidense.

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