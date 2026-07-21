Avioneta se estrella contra una casa en Texas y el piloto sobrevive con heridas leves

Un piloto sobrevivió el lunes por la mañana después de que la avioneta que pilotaba se estrellara contra el techo de una vivienda en la ciudad de Fulshear, Texas, en un accidente que provocó una amplia movilización de los equipos de emergencia.

De acuerdo con las autoridades locales, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., cuando la aeronave, un Piper J3C-65, aparentemente intentaba aterrizar en la pista Covey Trails Airstrip, pero terminó impactando contra una residencia.

El propietario de la vivienda relató a ABC 13 que se encontraba durmiendo cuando escuchó un fuerte estruendo al momento del impacto.

Imágenes difundidas tras el accidente muestran la avioneta amarilla apoyada sobre la estructura de la casa, con una de sus ruedas sobre el techo y un ala desprendida en el suelo, a pocos metros de la piscina del inmueble.

Equipos de emergencia rescataron al piloto

Al lugar acudieron bomberos de Fulshear Simonton Fire Department, Community Volunteer Fire Department, personal de Fort Bend HAZMAT, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend y agentes de la Constable’s Office del Precinto 1.

El jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Fulshear Simonton, Ford Stein, informó a ABC 13 que, al llegar, encontraron al piloto consciente, aunque atrapado dentro de la cabina.

Antes de iniciar el rescate, los equipos de emergencia aseguraron la zona debido a una fuga de combustible.

“Necesitábamos cortar el suministro eléctrico de la vivienda por el combustible derramado y los vapores. No queríamos provocar una chispa que generara un problema mayor”, explicó Stein.

Una vez controlados los riesgos, los rescatistas lograron sacar al piloto, quien fue trasladado al Memorial Hermann Katy Hospital con lesiones consideradas leves.

“Siempre que se escucha sobre un accidente aéreo, no es común saber que alguien logró salir caminando”, comentó Stein.

Autoridades investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del piloto ni las circunstancias que provocaron que la aeronave impactara la vivienda en lugar de aterrizar en la pista prevista.

La investigación permanece abierta para determinar qué originó el accidente. No se reportaron personas lesionadas dentro de la casa.

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