Canadá acusa a EE.UU. de incumplir el T-MEC tras nuevos aranceles de Trump del 50%

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó este lunes a Estados Unidos de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras el anuncio de la Administración de su homólogo, Donald Trump, de imponer un nuevo arancel del 50% a un número significativo de productos canadienses, y aseguró que su Gobierno intensificará las conversaciones para resolver la disputa comercial.

“Esta es la más reciente de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA)“, afirmó Carney en un comunicado, en el que añadió que los gravámenes al sector automotor canadiense también contravienen el tratado de libre comercio.

El mandatario sostuvo que Canadá “simplemente ha igualado esas medidas” como respuesta.

Carney aseguró además que “Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el CUSMA. Estamos preparados para intensificar esas conversaciones en las próximas semanas”, al tiempo que defendió los beneficios del libre comercio y advirtió de que la disputa ha elevado los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos.

El primer ministro concluyó que Canadá seguirá tomando las medidas que considere necesarias para proteger a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias, al tiempo que reiteró la disposición de su Gobierno a negociar con Washington para resolver las diferencias comerciales en beneficio mutuo de ambos países.

Los nuevos aranceles sobre Canadá llegan luego de que el mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo “incalculable”.

Los incendios forestales registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron extensas columnas de humo que alcanzaron varios estados del norte de Estados Unidos, al afectar la calidad del aire y provocar alertas sanitarias en ciudades del Medio Oeste y el noreste del país.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera “perjudiciales” para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.

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