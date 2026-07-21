Cinco personas mueren al intentar rescatar a un nadador en un río de Ohio

Cinco personas murieron tras una cadena de intentos de rescate en el río Scioto, en el condado de Delaware, Ohio, luego de que uno de los integrantes de un grupo que pescaba en la zona comenzara a tener dificultades mientras nadaba.

La tragedia ocurrió la noche del domingo en Powell, al norte de Columbus. De acuerdo con el sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, el grupo disfrutaba de una jornada de pesca cuando uno de los adultos decidió ingresar al agua.

Poco después comenzó a luchar contra la corriente.

“Ahí fue cuando comenzó la tragedia”, explicó Balzer en una conferencia de prensa. Según detalló, dos personas entraron al río para intentar rescatar al nadador, pero también comenzaron a tener problemas para mantenerse a flote. Posteriormente, otras dos personas ingresaron al agua con el mismo propósito y quedaron igualmente atrapadas por la corriente.

Un niño pidió ayuda tras ver a su familia en el río

Mientras ocurría la emergencia, un niño que se encontraba con el grupo salió corriendo por la carretera estatal 257 hasta llamar la atención de un automovilista.

El menor, descrito por Balzer como “claramente angustiado”, le dijo al conductor que “su familia estaba en el río”. El testigo llamó inmediatamente al 911, mientras otras personas también reportaban la emergencia alrededor de las 9:25 p.m.

Los equipos de rescate lograron sacar del agua a dos mujeres, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona, donde fallecieron. La búsqueda continuó durante la noche y el lunes fueron recuperados los cuerpos de tres hombres.

Las autoridades creen que la persona que inicialmente tuvo dificultades para nadar figura entre las víctimas fatales.

Dos niños quedaron bajo protección de las autoridades

La Oficina del Sheriff indicó que, por el momento, no divulgará la identidad de las víctimas hasta completar la notificación de sus familiares.

Balzer señaló que entre los fallecidos podría haber dos parejas de padres de familia, además de otra persona que formaba parte del grupo. En el lugar también se encontraban dos niños menores de 10 años, de aproximadamente 6 y 7 años, quienes fueron puestos bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Delaware.

Según datos de un medidor del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicado cerca de una presa, el río Scioto registraba ese día un caudal de aproximadamente 350 pies cúbicos por segundo, más del doble de su flujo promedio, lo que habría incrementado el peligro para quienes ingresaron al agua.

El sheriff aprovechó la tragedia para recordar la importancia de extremar las medidas de seguridad en ríos y lagos durante el verano.

“No es inusual que una persona tenga dificultades en el agua. Otras intentan rescatarla, pero no cuentan con las habilidades necesarias y terminamos con múltiples fallecidos”, señaló.

Balzer también recomendó utilizar chalecos salvavidas cuando exista cualquier duda sobre la capacidad para nadar o las condiciones del agua.

“No hay vergüenza en usar un chaleco salvavidas. Salva vidas todos los días”, afirmó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente.

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