Trump afirma que elecciones de mitad de mandato no afectarán su plan de guerra contra Irán

El presidente Donald Trump aseguró que las elecciones legislativas de noviembre no modificarán su estrategia frente a Irán, pese a la creciente presión política derivada del conflicto en Oriente Medio, el aumento de los precios de la energía y la muerte de tres militares estadounidenses durante el fin de semana.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, Trump rechazó que el calendario electoral influya en sus decisiones militares y sostuvo que actuará con base en lo que considere conveniente para la seguridad nacional.

“No, las elecciones no tienen nada que ver con esto. Solo voy a hacer lo correcto”, declaró el mandatario desde el Despacho Oval, donde también sugirió que Teherán podría estar intentando influir en el escenario político estadounidense mediante sus acciones en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Las declaraciones se producen mientras el conflicto con Irán entra en una nueva fase de escalada, con ataques cruzados, nuevas amenazas militares y un impacto cada vez más visible en los mercados energéticos internacionales.

???????????????



Trump says he's Unfazed by Iran leveraging Strait of Hormuz chaos to harm Republicans in the midterms



"They won't have any impact on me. I'm just going to do the right thing. I don't view it as, gee, we're having an election in a period of time!"



"You? pic.twitter.com/7dENPZOw9b — David VS Goliath (@AntiSin3) July 21, 2026

Republicanos observan con preocupación el costo político del conflicto

Aunque Trump insistió en que la guerra no afectará sus decisiones, dentro del Partido Republicano crecen las preocupaciones por las consecuencias políticas del enfrentamiento. El incremento en los precios de la gasolina y el diésel, impulsado por la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, ha comenzado a impactar a los consumidores estadounidenses, mientras varios legisladores republicanos temen que una guerra prolongada pueda influir en los comicios de mitad de mandato, en los que estará en juego el control del Congreso.

La presión aumentó tras la muerte de dos soldados estadounidenses en ataques iraníes contra instalaciones militares en Jordania y de otro militar que falleció en Irak durante la detonación controlada de un dron iraní.

Al referirse a esos hechos, Trump sostuvo que Estados Unidos cuenta con el mejor equipo militar del mundo, aunque señaló que “cuando dejas que otros hagan tu trabajo, a veces las cosas no salen bien”. El mandatario confirmó que asistirá al homenaje a los militares caídos en la Base Aérea de Dover.

Durante el intercambio con la prensa, también defendió la efectividad de la campaña militar estadounidense y afirmó que Irán busca abrir negociaciones para detener los combates.

“Quieren reunirse desesperadamente para poner fin a esto porque están siendo diezmados”, afirmó el presidente al responder a un periodista que cuestionó si existían señales de que Teherán estuviera dispuesto a reducir la confrontación.

Lebanese President Joseph Aoun: "I've been looking forward to this visit for a long time ? meeting such a great President like yourself."@POTUS: "See? He knows how to get to me." ? pic.twitter.com/6ZgF82QgEf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 21, 2026

Reunión con el presidente del Líbano amplía la agenda regional

La visita de Joseph Aoun marcó el primer encuentro de un presidente libanés en la Casa Blanca desde 2009 y permitió ampliar las conversaciones más allá de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Trump prometió apoyo para el gobierno libanés y anunció que instruirá a su administración para permitir nuevamente los vuelos directos entre Estados Unidos y Líbano, suspendidos desde 1985 tras el secuestro del vuelo 847 de TWA. Además, expresó respaldo al acuerdo marco alcanzado entre Israel y Líbano para avanzar en el retiro gradual de tropas israelíes y el fortalecimiento del Ejército libanés en zonas anteriormente controladas por Hezbolá.

El mandatario también restó importancia a las amenazas de los hutíes, grupo respaldado por Irán, de bloquear embarcaciones saudíes en el Mar Rojo. “Si sucede algo así, nos encargaremos. Ya lo hemos hecho antes”, afirmó. Mientras tanto, la administración continúa defendiendo ante el Congreso una solicitud suplementaria de 88,000 millones de dólares, destinada principalmente a financiar las operaciones militares relacionadas con la guerra contra Irán, en un contexto de creciente debate político sobre el costo económico y estratégico del conflicto.

Sigue leyendo: