Al menos 13 mexicanos murieron en ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas, según LA Times

Al menos 13 ciudadanos mexicanos habrían muerto en ataques militares realizados por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico y otras zonas de América Latina, de acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times.

El reportaje señala que las operaciones forman parte de la estrategia de combate al narcotráfico impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de México no ha confirmado oficialmente el fallecimiento de los connacionales.

Según la investigación, ocho de las víctimas eran pescadores originarios de Nayarit, quienes murieron en un ataque ocurrido en febrero de 2026.

El diario estadounidense identificó a los fallecidos como Edgar Valerio Ramos, Pedro Torres Falcón, Luis Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, José Reyes García, Diego Ocampo González, Abel Ramos Jiménez y Braulio Cruz Joya. Además, documentó otros cinco casos de mexicanos que habrían perdido la vida en operaciones similares realizadas en distintos puntos de América Latina.

La investigación de Los Angeles Times, elaborada durante varios meses con entrevistas a familiares, habitantes de comunidades pesqueras y revisión de documentos, sostiene que las fuerzas estadounidenses han ejecutado decenas de ataques contra embarcaciones consideradas sospechosas de participar en el tráfico de drogas en aguas internacionales.

De acuerdo con el reportaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al medio estadounidense que no cuenta con información sobre mexicanos fallecidos en esos operativos, mientras que la Secretaría de Marina indicó que no tiene registro de acciones militares estadounidenses dentro de la Zona Económica Exclusiva de México.

El caso de los ocho pescadores nayaritas ya había sido reportado meses atrás por medios nacionales, luego de que familiares aseguraran haber recibido información extraoficial sobre su muerte durante una operación militar estadounidense. No obstante, esa versión nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades mexicanas.

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