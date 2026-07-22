Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 julio de 2026

Podrías sentirte atraído por un amigo, ya sea en el plano afectivo, erótico o por intereses compartidos en los negocios. Sin embargo, actuar impulsivamente podría generar conflictos. Conserva el autocontrol, evita ventilar tus intimidades y aléjate de cualquier exceso.

Horóscopo de amor para Capricornio Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Capricornio No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.