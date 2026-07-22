Khalid Ahmed Satary, uno de los fugitivos más buscados por el FBI fue arrestado en Medio Oriente

El FBI anunció la captura de un fugitivo acusado de robar más de 500 millones de dólares de Medicare y de protagonizar una intensa búsqueda internacional. Esta es la tercera detención de un fugitivo de la lista de los “Estafadores Más Buscados” del FBI.

Khalid Ahmed Satary, acusado formalmente en 2019 en el Distrito Sur de Florida, fue arrestado en el extranjero tras casi tres años prófugo, según el FBI. Las autoridades indicaron que Satary violó las condiciones de su libertad condicional en 2022, lo que motivó la emisión de una orden de arresto federal.

“La detención de Khalid Ahmed Satary y su extradición a Estados Unidos representa la tercera captura de un fugitivo de la lista de los “Estafadores Más Buscados” por parte del FBI y sus socios en tan solo cinco semanas, lo que confirma el éxito sin precedentes de esta nueva iniciativa”, declaró el director del FBI, Kash Patel, a Fox News Digital.

Patel declaró que Satary está acusado de participar en una conspiración que facturó fraudulentamente a Medicare 547 millones de dólares por pruebas genéticas costosas e innecesarias desde el punto de vista médico entre 2016 y 2019. Según el FBI, el plan se basó en campañas de marketing engañosas, sobornos y comisiones ilegales para generar reclamaciones fraudulentas a Medicare.

“Este acusado presuntamente orquestó un plan de fraude masivo que se aprovechó de miles de pacientes ancianos, engañándolos para que se sometieran a pruebas costosas e innecesarias desde el punto de vista médico y facturando fraudulentamente al gobierno más de quinientos millones de dólares”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

FBI MIAMI CASE UPDATE: The FBI’s successful FTOC (foreign transfer of custody) today of Most Wanted Fraudster Khalid Ahmed Satary from the Middle East is another example of the FBI’s commitment to bring financial fraudsters to justice. Satary faces charges for his alleged role in? pic.twitter.com/sh7ILye5v8 — FBI Miami (@FBIMiamiFL) July 21, 2026

“Gracias al excelente trabajo de nuestros socios del FBI, este acusado fue extraditado desde el extranjero para comparecer ante la justicia en Estados Unidos. Nuestro mensaje a los estafadores es claro: si roban a los contribuyentes estadounidenses y explotan a pacientes vulnerables, los encontraremos y los procesaremos, sin importar dónde se encuentren”.

Patel afirmó que Satary “explotó un programa dedicado a ayudar a las personas más vulnerables y, en cambio, robó para su propio beneficio”.

El FBI informó que Satary fue detenido en el extranjero gracias a la coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales.

La detención de Satary marca la tercera captura desde que el FBI lanzó su lista de los Estafadores Más Buscados hace cinco semanas, una iniciativa destinada a localizar y aprehender a fugitivos acusados ​​de delitos financieros a gran escala.

El mes pasado, Said Abdullahi Ereg, expropietario de una tienda de comestibles y delicatessen en Minneapolis, buscado por cargos federales desde 2024, se entregó a las autoridades federales tras ser incluido en la lista. Los fiscales alegan que Ereg obtuvo fraudulentamente más de 4.2 millones de dólares del Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19.

Una semana después, el FBI arrestó a Herbert Leon Kimble, de 60 años, en Filipinas, luego de que las autoridades afirmaran que estuvo prófugo durante casi dos años. Kimble está acusado de orquestar una conspiración para defraudar al programa Medicare por valor de 1,200 millones de dólares.

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