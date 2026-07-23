Acusan a un hombre de perseguir y matar a puñaladas a un indigente en Long Island

Un hombre de 20 años fue acusado de asesinato en segundo grado por presuntamente perseguir y matar a puñaladas a un hombre sin hogar en plena luz del día sobre la vía de servicio de la autopista Long Island Expressway, en Medford, condado de Suffolk, Nueva York.

El acusado fue identificado como Joseph Norton, de Manorville, mientras que la víctima es Timothy Stark, de 32 años, quien murió tras ser trasladado al Hospital NYU Langone de Patchogue.

Sospechoso habría perseguido a la víctima antes del ataque

Según informó la Policía del condado de Suffolk, el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde del lunes, luego de que Norton y Stark protagonizaran un altercado.

Las autoridades indicaron que el sospechoso descendió de su vehículo y persiguió a Stark en medio del tráfico de la hora pico sobre la vía de servicio de la salida 64 de la Long Island Expressway.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, Norton habría utilizado una navaja automática con una hoja de aproximadamente seis pulgadas para apuñalar a Stark por la espalda antes de regresar a su vehículo y huir del lugar, dejando a la víctima gravemente herida al costado de la carretera.

La policía localizó al acusado pocos minutos después

Agentes del condado de Suffolk localizaron a Norton a unos ocho kilómetros del lugar del ataque, en una intersección de Yaphank, poco después de los hechos.

Durante la audiencia de presentación de cargos, la fiscalía sostuvo que el acusado persiguió a la víctima a través de tres amplias intersecciones, la derribó al pavimento y le provocó heridas que alcanzaron el pulmón y el corazón. Según los fiscales, el ataque ocurrió frente a varios testigos y quedó registrado por dos cámaras instaladas en vehículos.

La defensa de Norton negó los cargos y recordó ante el tribunal que las acusaciones no constituyen una condena y que su cliente mantiene la presunción de inocencia.

Un juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza. Su próxima comparecencia judicial está prevista para el jueves.

La víctima era conocida y apreciada por la comunidad

Las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo del ataque.

Vecinos de Medford señalaron que Timothy Stark era una figura conocida en la zona, donde solía permanecer sentado en una silla junto a la vía de servicio de la autopista.

Jeff Vinci, un técnico de emergencias médicas retirado, declaró que presenció el momento en que Stark cayó al suelo y acudió para auxiliarlo.

“Su cuerpo se movía de una manera que me hizo pensar que ya no respiraba. Revisé su pulso y no tenía”, relató.

Tras conocerse su muerte, residentes comenzaron a colocar flores y velas en el sitio donde Stark acostumbraba permanecer.

Jake Sherack, vecino de la zona, recordó que solía visitarlo junto a su hijo de siete años para llevarle comida.

“Siempre fue bueno con nosotros. Uno de mis mayores orgullos era ir con mi hijo a darle de comer. Era una persona amable”, afirmó.

Por su parte, Tanika Quashie, empleada de una oficina cercana del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aseguró que Stark era una persona conocida y querida por quienes transitaban diariamente por el lugar.

“Era alguien importante y quiero que el mundo lo sepa. Era una persona amable, no molestaba a nadie. Lo que ocurrió es imperdonable”, expresó mientras participaba en el homenaje improvisado en memoria de la víctima.

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