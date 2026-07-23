EE.UU. negará visas a extranjeros vinculados con estafas en línea y sextorsión

La administración Trump anunció una nueva política para restringir la entrega de visas a personas extranjeras vinculadas con ciberdelitos, estafas digitales y casos de sextorsión, como parte de una estrategia para frenar el crecimiento de estas organizaciones criminales que operan desde distintos países y afectan a ciudadanos estadounidenses.

La medida fue dada a conocer por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien explicó que las restricciones podrán aplicarse no solo a los responsables directos de estos delitos, sino también a quienes colaboren o faciliten estas actividades ilícitas. De acuerdo con el funcionario, el objetivo es impedir que estos individuos puedan ingresar a territorio estadounidense y reforzar las herramientas del gobierno para combatir el fraude transnacional.

Buscan frenar las estafas en línea

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que la política está dirigida contra quienes participan en delitos facilitados por medios digitales.

“Esta política apunta a personas responsables o cómplices de delitos cibernéticos, incluidas las estafas en línea y la sextorsión. Al restringir la emisión de visas, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos perseguirá a quienes se aprovechan de nuestros ciudadanos”, afirmó el secretario de Estado.

De acuerdo con información publicada por Reuters, la nueva medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para enfrentar el crecimiento de las redes internacionales dedicadas al fraude digital y otros delitos cibernéticos.

Un problema que deja pérdidas millonarias

Según The Associated Press (AP), las autoridades estadounidenses estiman que los fraudes en línea provocaron pérdidas cercanas a $10,000 millones durante 2024, además de un incremento en los casos de sextorsión, especialmente contra menores de edad.

El Departamento de Estado precisó que las restricciones migratorias se utilizarán como una herramienta adicional para desmantelar estas organizaciones y proteger tanto a ciudadanos estadounidenses como a posibles víctimas en otros países.

Aunque el gobierno no detalló qué nacionalidades podrían verse afectadas ni cuándo entrará en vigor la política, dejó claro que las restricciones de visas se aplicarán caso por caso, conforme a la legislación migratoria vigente.

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