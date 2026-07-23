Fracasa en Senado bloqueo a poderes de guerra de Trump en Irán

WASHINGTON.- Con ayuda de un demócrata y ante la ausencia de varios senadores, los republicanos rechazaron el intento de limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump.

La propuesta llegó a pocas horas a la Cámara alta, luego de que la Cámara de Representantes aprobara con 214 votos contra 208 –con el respaldo de cuatro republicanos– la propuesta que buscaba limitar a Trump sobre su escalada militar en Irán.

La votación en el Senado fue de 47 a favor contra 49. En un extraño escenario donde una republicana, Susan Collins (Maine), se sumó a los demócratas, mientras un demócrata, John Fetterman (Pensilvania), se unió a los republicanos.

La resolución fue impulsada por el senador Chris Van Hollen (Maryland), para ordenar a Trump a retirar al Ejército de Irán.

“[Se ordena] retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”, indicaba el proyecto.

Los republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) anteriormente habían apoyado iniciativas similares de los demócratas, pero en esta ocasión no votaron.

La propuesta que avanzó en la Cámara fue impulsada por la demócrata Pramila Jayapal (Washington) y respaldada por los republicanos Tom Barrett (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky).

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), intentó convencer a los republicanos de sumarse al proyecto de resolución, incluso en conferencia de prensa mostró en cuántas ocasiones el presidente Trump y otros funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaron que el conflicto había terminado.

“Trump metió a Estados Unidos en este desastre en Irán y ha dejado claro que no está dispuesto ni es capaz de sacarnos de él. Por el bien de nuestros militares, sus familias, y los trabajadores de todo el país que están sufriendo por el aumento en el costo de la vida y el precio de la gasolina, los republicanos del Senado deben unirse a nosotros y poner fin a la guerra de Trump en Irán”, dijo Schumer.

Al menos 18 miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. han muerto en este conflicto iniciado en febrero por la administración Trump bajo presión de Israel, según varios reportes.

“¿Cuántos militares tendrán que morir antes de que los republicanos del Senado decidan que esta guerra debe terminar?”, criticó Schumer. “¿Cuántas veces tendrán que forzar los demócratas una votación sobre nuestra Resolución de Poderes de Guerra para traer a nuestras tropas de regreso a casa antes de que los republicanos del Senado se unan a nosotros?”

Los demócratas han presentado al menos nueve resoluciones para limitar los poderes de guerra de Trump