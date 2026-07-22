Cámara de Representantes aprueba plan de defensa de $1.15 billones con mayor cooperación militar con Israel

La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027, un proyecto que incluye un presupuesto récord de $1.15 billones de dólares y una disposición para fortalecer la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel.

La iniciativa fue aprobada este miércoles por 216 votos a favor y 212 en contra, en una votación marcada por una fuerte división partidista. La medida ahora deberá continuar su proceso legislativo en el Senado antes de llegar a la Casa Blanca.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la sección 219, que establece una integración permanente de las cadenas de suministro de defensa entre Estados Unidos e Israel, además de ampliar la colaboración en tecnología militar, intercambio de datos, investigación y desarrollo.

Mayor alianza militar entre EE.UU. e Israel genera críticas

La iniciativa para ampliar la cooperación militar con Israel también generó rechazo entre los demócratas, quienes cuestionaron que el Congreso impulse esa medida mientras continúan las críticas internacionales por las operaciones israelíes en Gaza.

Además del acuerdo de defensa con Israel, la oposición también cuestionó el tamaño del presupuesto destinado al Pentágono y el contexto político en el que se plantea el aumento del gasto militar.

Los demócratas señalaron que el gobierno de Donald Trump impulsa mayores recursos para defensa mientras promueve recortes en otros programas gubernamentales.

Republicanos defienden aumento histórico al gasto militar

Los republicanos argumentaron que la inversión es necesaria para fortalecer las capacidades del Ejército estadounidense, financiar nuevos sistemas de defensa y garantizar mejores condiciones para las tropas.

El proyecto contempla recursos para adquisición de equipo militar, desarrollo tecnológico, infraestructura castrense y beneficios para miembros de las fuerzas armadas, incluyendo aumentos salariales de hasta 7%.

????NEW: The U.S House just voted 216-212 to pass a national defense authorization act that has a section which integrates the U.S. and Israeli militaries.



Israel now has more power in the U.S pic.twitter.com/XanMOgljRt — Suppressed News. (@SuppressedNws1) July 22, 2026

La iniciativa también incorpora la propuesta de Trump de incrementar el financiamiento para seguridad nacional y contempla cambios relacionados con la estructura del Departamento de Defensa.

Votación refleja fractura política en el Congreso

La aprobación de la NDAA mostró una división casi total entre ambos partidos.

Seis demócratas votaron a favor del proyecto:

Henry Cuellar (Texas)

Don Davis (Carolina del Norte)

Jared Golden (Maine)

Vicente González (Texas)

Adam Gray (California)

Marie Gluesenkamp Pérez (Washington)

Mientras que siete republicanos rechazaron la medida:

Josh Brecheen (Oklahoma)

Tim Burchett (Tennessee)

Eli Crane (Arizona)

Harriet Hageman (Wyoming)

Anna Paulina Luna (Florida)

Thomas Massie (Kentucky)

Chip Roy (Texas)

Proyecto enfrenta nuevos obstáculos antes de convertirse en ley

La NDAA es una de las legislaciones que tradicionalmente logra avanzar cada año en el Congreso y ha sido aprobada durante décadas de manera consecutiva. Sin embargo, la versión correspondiente a 2027 enfrenta un escenario más complicado por las diferencias sobre política exterior, gasto militar y asuntos internos.

La Cámara aprobó su propia versión del proyecto, mientras que el Senado deberá continuar con su revisión. Posteriormente, ambas cámaras deberán acordar una versión definitiva antes de enviarla al presidente Donald Trump para su firma o veto.

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