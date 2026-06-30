Tom Kean Jr. dejó de asistir a más de 100 votaciones de la Cámara de Representantes debido a depresión

Thomas Kean Jr., congresista por Nueva Jersey, se ausentó del Capitolio durante cerca de cuatro meses y, ante el hermético silencio generado por su ausencia, los demócratas exigían sancionarlo o incluso obligarlo a renunciar a su escaño.

El único argumento expuesto y que justificaba su ausencia era el hecho de padecer un delicado problema de salud, el cual sólo el presidente Donald Trump conocía al grado de respaldar su campaña en busca de una hipotética reelección de cara a las primarias de su estado natal, a través de las cuales su objetivo será continuar representado al 7.º distrito congresional de Nueva Jersey, como lo ha hecho desde 2023.

“El congresista Kean comprende perfectamente la necesidad de transparencia respecto a su estado de salud. Tiene previsto revelar toda la información relevante, pero por ahora está siguiendo las indicaciones de sus médicos y centrado en su recuperación”, expresó su portavoz en una declaración dirigida a la cadena de televisión ABC News, a principios de este mes.

Después de cerca de cuatro meses de ausencia, el representante Tom Kean Jr. regresó al Capitolio para votar y ofrecer un discurso donde habló sobre la enfermedad que padece. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

De manera sorpresiva, el político de 57 años retornó este día al trabajo y, mediante un discurso ante el pleno del Capitolio, explicó que sufre depresión.

“Hace varios meses, debido a problemas de salud, ingresé en el hospital para hacerme unas pruebas. No creía que esto implicaría una estancia prolongada. Me diagnosticaron depresión.

Los médicos me recomendaron que permaneciera en el hospital para tratar mi enfermedad, pues sería la forma más rápida de recuperarme y, para ser sincero, tenía mis dudas. No creía tener tiempo para ello… Como mucha gente, pensaba que simplemente podía aguantar”, explicó.

Thomas Kean Jr. refirió que la depresión es una enfermedad silenciosa padecida por millones de personas incapaces de expresar lo que sienten por temor a ser juzgados.

“Como han descubierto los más de 48 millones de estadounidenses que reciben tratamiento para esta enfermedad, no hay un plazo fijo para la curación. No hay un plazo fijo para la recuperación. Solo queda el esfuerzo de mejorar día a día”, subrayó.

El congresista por Nueva Jersey es hijo de Thomas Kean Sr., exgobernador de dicha entidad entre 1982 y 1990, y su caso no es único, pues en 2023, John Fetterman, senador demócrata por Pensilvania, se ausentó durante seis semanas mientras recibía tratamiento para la depresión, enfermedad contra cual continúa luchando.

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