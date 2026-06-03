Congresista republicano se ha perdido 104 votaciones nominales debido a grave problema de salud

Durante tres meses, Tom Kean Jr., representante republicano por Nueva Jersey, se ha ausentado del Capitolio debido a un delicado problema de salud del cual se niega a ofrecer detalles.

A pesar de haberse perdido 104 votaciones nominales, el político de 57 años cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump para buscar una hipotética reelección de cara a las primarias de su estado natal.

Desde el 5 de marzo, Kean Jr. no ha votado en la Cámara de Representantes y el personal a cargo de su oficina sólo le ha respondido a la prensa que su ausencia se debe a un problema médico.

“El congresista Kean comprende perfectamente la necesidad de transparencia respecto a su estado de salud. Tiene previsto revelar toda la información relevante, pero por ahora está siguiendo las indicaciones de sus médicos y centrado en su recuperación”, expresó su portavoz en una declaración dirigida a la cadena de televisión ABC News.

La última participación del representante Tom Kean Jr. en una votación fue el 5 de marzo. (Crédito: Julio Cortez / AP)

Una buena noticia para el republicano ausente es que carece de rival en las primarias de su partido y además tiene de su lado al mandatario de la nación.

“¡SALGAN A VOTAR POR TOM, NUNCA LOS DECEPCIONARÁ!”, escribió Trump en la plataforma Truh Social.

Otro punto en favor del congresista por Nueva Jersey, es que es hijo de Thomas Kean Sr., exgobernador de dicha entidad entre 1982 y 1990.

Lo controversial del asunto es que ni el propio Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, sabe lo que le ocurre al congresista en cuestión.

“Ni siquiera conozco los detalles. Debo respetar la privacidad personal de un miembro del Congreso en lo que respecta a los asuntos que esté tratando, pero esperamos tenerlo de vuelta pronto. Lo hemos extrañado. Es un gran miembro del Congreso”, señaló hace un par de semanas.

A pesar de sus inasistencias, Tom Kean Jr. todavía está lejos de igualar la marca de Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, quien dejó de presentarse a 145 votaciones para estar concentrado de lleno en ganar la elección estatal, lo cual logró al obtener 54% de respaldo entre la ciudadanía.

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