Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 23 julio de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 23 julio de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de julio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Se avecina un despertar de pasiones y deseos ocultos, donde tu magnetismo será irresistible. Esta vibración reinante te llevará a explorar temas tabúes y descubrir aspectos desconocidos de ti mismo. ¿Hay algo en particular que quisieras indagar durante este proceso tan intenso?
Tauro
04/20 – 05/20
Los vínculos requieren compromiso y conversaciones profundas para sanar y lograr una mayor compenetración con el otro. Si estás conociendo a alguien, no temas hacer preguntas incisivas y sagaces. Esa actitud te ayudará a prevenir relaciones marcadas por secretos y ocultamientos.
Géminis
05/21 – 06/20
El compromiso que vuelcas a tu rutina debe traducirse en mayores recursos. Dedica tiempo a mejorar tu situación y desarrollar un oficio más interesante donde puedas expresar todo tu potencial. Además, hoy es un excelente día para invertir en tratamientos que favorezcan tu salud.
Cáncer
06/21 – 07/20
Sumérgete en tu pasatiempo preferido y deja atrás el estrés acumulado. Aprovecha para compartir momentos entrañables con hijos, nietos o ahijados. Es una ocasión propicia para sanar a través del juego, el entretenimiento y los hobbies que más te apasionan.
Leo
07/21 – 08/21
Entrégate a la compañía de tus familiares y estrecha los lazos que te unen a ellos. Si hoy la distancia los separa, no te preocupes; el vínculo seguirá presente de diversas formas. Tu fuerza interior será la clave para superar cualquier ausencia afectiva. Reza por tus ancestros y tu descendencia.
Virgo
08/22 – 09/22
Este día es ideal para explorar nuevos lugares, dar paseos o visitar a alguien con quien la comunicación siempre resulta interesante. La interacción revitalizará tu vida y pondrá en movimiento tu energía. Las conversaciones significativas liberarán tu mente de pensamientos negativos.
Libra
09/23 – 10/22
En este día tu deseo de prosperar se intensificará. Las dificultades económicas podrán superarse cuando decidas aprovechar a fondo tu talento para negociar. Mantente atento a las oportunidades de enriquecerte. Podrías recibir propuestas de trabajo interesantes que beneficien tus finanzas.
Escorpio
10/23 – 11/22
Estarás en condiciones de tomar decisiones que te permitirán crecer y potenciarte. Es posible que recibas propuestas interesantes provenientes de otras tierras, incluso vinculadas con viajes. También podrías plantearte estudiar, al reconocer el conocimiento como un camino de expansión.
Sagitario
11/23 – 12/20
Ciertas situaciones antiguas volverán a tu vida para que las reevalúes y les des un cierre definitivo. Evita repetir viejos errores y libérate de todo aquello que te mantiene anclado al pasado. Así podrás sanar tu alma de emociones y pensamientos que te tiran para abajo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tus relaciones se volverán más interesantes. Pronto llegará el momento de que los demás compartan secretos que habían guardado. Atrévete a liberarte de prejuicios y descubre la conexión que tienes con tus amigos. Esta experiencia ampliará tu mirada y te volverá más humano.
Acuario
01/20 – 02/18
El reconocimiento tan anhelado finalmente llegará, dándote la sensación de haber alcanzado la cima. Sin embargo, no te conformes: aún queda trabajo perseverante por delante. Con una estrategia astuta y habilidad para desenvolverte en los entramados del poder, alcanzarás tus metas con éxito.
Piscis
02/19 – 03/20
Este día estará repleto de experiencias estimulantes. La influencia lunar te inspirará a deshacerte de las creencias limitantes que te frenan, permitiéndote crecer, aprender y desplegar plenamente tu vida. Prepárate para emprender ese viaje tan deseado o iniciar proyectos en otra región.