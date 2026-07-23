Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 julio de 2026

Tus relaciones se volverán más interesantes. Pronto llegará el momento de que los demás compartan secretos que habían guardado. Atrévete a liberarte de prejuicios y descubre la conexión que tienes con tus amigos. Esta experiencia ampliará tu mirada y te volverá más humano.

Horóscopo de amor para Capricornio Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.