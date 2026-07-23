Horóscopo de hoy para Leo del 23 julio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Entrégate a la compañía de tus familiares y estrecha los lazos que te unen a ellos. Si hoy la distancia los separa, no te preocupes; el vínculo seguirá presente de diversas formas. Tu fuerza interior será la clave para superar cualquier ausencia afectiva. Reza por tus ancestros y tu descendencia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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