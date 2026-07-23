Horóscopo de hoy para Leo del 23 julio de 2026

Entrégate a la compañía de tus familiares y estrecha los lazos que te unen a ellos. Si hoy la distancia los separa, no te preocupes; el vínculo seguirá presente de diversas formas. Tu fuerza interior será la clave para superar cualquier ausencia afectiva. Reza por tus ancestros y tu descendencia.

Horóscopo de amor para Leo Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Leo Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.