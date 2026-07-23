Margaret Qualley hace su primera aparición desde la ruptura de Jack Antonof

La actriz Margaret Qualley realizó su primera aparición pública desde que se anunció su divorcio del músico Jack Antonoff, regresando al set de rodaje de su próxima película. La estrella de “The Substance”, de 31 años, fue vista el miércoles 22 de julio en Jersey City, Nueva Jersey, filmando escenas para el remake de la película de terror de 1981 “Possession”.

Qualley, quien interpreta el papel que originalmente protagonizó Isabelle Adjani, fue fotografiada corriendo por las calles con un atuendo completamente negro que incluía una chaqueta con botones, falda larga, medias y tacones bajos.

En otras tomas, la actriz llevaba una camiseta negra de manga larga en lugar de la chaqueta, con el cabello recogido en una trenza suelta. La producción está siendo dirigida por Parker Finn, creador de la franquicia “Smile”, y cuenta con un elenco que incluye a Callum Turner, Paul Dano y Diego Calvo.

La separación

El 8 de julio, PEOPLE confirmó la noticia de la ruptura de la pareja, que había contraído matrimonio en agosto de 2023 en Nueva Jersey. Fuentes cercanas describieron la relación como “tensa” y señalaron que ambos estaban “descubriendo cosas”. La separación ocurre a pocas semanas de lo que habría sido su tercer aniversario de bodas .

Los rumores sobre problemas en la relación comenzaron a intensificarse cuando Qualley no asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce a principios de julio, evento al que Antonoff acudió con su hermana, la diseñadora de moda Rachel Antonoff, como acompañante. Antonoff fue fotografiado saliendo solo hacia el Madison Square Garden para la celebración .

Adicionalmente, los seguidores notaron que Qualley había eliminado discretamente fotos de su boda de su cuenta de Instagram y cambió su nombre de usuario de “isimostar”—una referencia a la canción “Isimo” de la banda de Antonoff, Bleachers—a “sarahmargaretqualley23” .

El comunicado oficial

Ante las especulaciones sobre presuntas infidelidades, el representante de Qualley emitió un comunicado el 10 de julio para aclarar la situación .

“Las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada más allá del respeto y la colaboración en esta relación”, declaró el representante a PEOPLE .

El comunicado concluyó: “Se tienen un amor y un cariño profundos el uno por el otro. Solo hay dos personas en este matrimonio, y las fuentes que hablan con la prensa y comentan sobre su relación no son personas que las conozcan. Por favor, respeten su privacidad” .

Según fuentes exclusivas de Page Six, la pareja “no tiene planes de reconciliarse”, aunque continúan comunicándose y manteniéndose respetuosos mutuamente.

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