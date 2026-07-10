Representante de Margaret Qualley desmiente infidelidad en su separación

El equipo de Margaret Qualley habló para desmentir de manera contundente los rumores que han circulado en la prensa sobre los motivos de su separación del productor musical Jack Antonoff, calificando las especulaciones sobre una supuesta infidelidad como “categóricamente falsas”.

En un comunicado exclusivo para PEOPLE, el representante de la actriz fue claro: “Las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada más allá del respeto y la colaboración en esta relación“.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la ruptura no tiene que ver con engaños, traiciones o falta de confianza. Por el contrario, el comunicado insiste en que “se tienen un amor y un cariño profundos el uno por el otro”, y que cualquier fuente que pretenda hablar en nombre de la pareja y comentar sobre su relación “no son personas que las conozcan”.

“Solo hay dos personas en este matrimonio”

El representante de Qualley fue enfático al señalar que “solo hay dos personas en este matrimonio”, una declaración que parece apuntar directamente a los rumores y filtraciones anónimas que han alimentado la especulación mediática en las últimas semanas.

La petición final del comunicado fue clara: “Por favor, respetar su privacidad”.

Los rumores comenzaron a intensificarse cuando Antonoff asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden sin Qualley, llevando en su lugar a su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff. Posteriormente, los seguidores notaron que la estrella de “Maid” había eliminado las fotos de su boda de su perfil de Instagram y cambiado su nombre de usuario.

El 8 de julio, PEOPLE informó que la pareja, casada en agosto de 2023, se había separado. Fuentes citadas por la publicación describían su matrimonio como “turbulento” y afirmaban que ambos estaban “descubriendo cosas”, pero el comunicado oficial de Qualley deja claro que estas versiones no reflejan la realidad de su relación.

La pareja comenzó su relación en 2021 y tuvo su primera aparición pública juntos a principios de 2022. Se comprometieron ese mismo año y se casaron en Nueva Jersey en agosto de 2023.

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