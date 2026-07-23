Revelación médica: jugar con peluches puede ser riesgoso para los niños

Un estudio reciente revela que los peluches pueden liberar sustancias químicas conocidas como PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas) a la saliva de los niños pequeños. La investigación, publicada en Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, destaca que los juguetes de peluche pueden ser una vía significativa de exposición oral a estas sustancias, que son conocidas por sus efectos adversos en la salud.

Los PFAS son compuestos sintéticos clasificados como “químicos eternos” debido a su persistencia en el medio ambiente y su acumulación en el cuerpo humano. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (OCDE/PNUMA ) catalogan más de 4,700 sustancias PFAS, con definiciones más amplias que abarcan decenas de miles, lo que complica la evaluación de su destino ambiental y toxicológico, recoge el portal especializado News Medical.

La exposición a estas sustancias se asocia con varios problemas de salud, incluyendo inmunosupresión y un mayor riesgo de cáncer. Los niños son particularmente vulnerables, ya que tienden a llevarse objetos a la boca con frecuencia.

Método de estudio y resultados

El estudio se centró en 18 juguetes de peluche seleccionados y simuló el comportamiento de mordisqueo infantil. Los resultados mostraron que varios tipos de PFAS, incluyendo ácidos carboxílicos de cadena corta, se detectaron en todos los juguetes probados.

Mientras que el lavado de los juguetes mostró una reducción general en la migración de PFAS, no fue efectivo de manera uniforme para todos los compuestos.

La ingesta estimada de PFAS en niños que se llevaron juguetes de peluche a la boca dependió tanto del compuesto como del juguete específico.

Recomendaciones para mitigar la exposición

A pesar de los hallazgos sobre la reducción de PFAS a través del lavado, la investigación subraya la necesidad de una evaluación de riesgos más precisa y específica para cada compuesto.

Es crucial continuar estudiando la migración de PFAS desde juguetes y la salud de los niños, destacando la capacidad de los peluches para contribuir a la exposición temprana a estas sustancias químicas.

Identificar juguetes que contienen PFAS

La forma más práctica es revisar materiales, etiquetas y promesas de seguridad antes de comprar. Las normas recientes en la Unión Europea además prohíben PFAS añadidos intencionadamente en juguetes y exigen un marcado CE y, en muchos casos, un pasaporte digital con código QR para mejorar la trazabilidad e información al consumidor.

Qué mirar en la caja

Prefiere juguetes que indiquen explícitamente “sin PFAS” o “PFAS-free”, porque algunas etiquetas de este tipo ayudan a identificar productos más seguros.

o “PFAS-free”, porque algunas etiquetas de este tipo ayudan a identificar productos más seguros. Si el fabricante ofrece un código QR o ficha técnica, revisa si menciona materiales, tratamientos repelentes al agua/manchas, o certificaciones de ensayo.

Materiales a evitar o vigilar

Desconfía de juguetes textiles o blandos con acabados “resistentes al agua”, “anti manchas” o “impermeables”, porque esos tratamientos pueden asociarse a PFAS en productos de consumo.

Ten más cautela con peluches, textiles infantiles y artículos con recubrimientos funcionales, ya que estudios recientes han encontrado migración de PFAS desde juguetes blandos bajo condiciones de contacto oral.

Si el producto está pensado para bebés o para llevarse a la boca, conviene ser especialmente estricto con la información del fabricante.

Señales de alerta

La etiqueta dice mucho sobre “repelente”, “protección contra manchas” o “acabado duradero”, pero no explica qué sustancias usa.

No hay lista de materiales ni datos del fabricante.

El vendedor no ofrece ficha técnica, certificado de ensayo o información de cumplimiento.

Compra más segura

Elige juguetes de madera sin recubrimientos funcionales, silicona simple, metal o plásticos básicos de fabricantes transparentes sobre materiales.

Compra a marcas que publiquen pruebas de sustancias químicas o políticas de restricción de PFAS.

Evita juguetes muy baratos sin trazabilidad, sobre todo si son blandos, textiles o de uso oral.

Regla rápida

Si un juguete tiene acabado textil o recubrimiento “especial”, pero no declara claramente sus materiales ni su cumplimiento, trátalo como sospechoso. En cambio, información completa del fabricante y declaración explícita de ausencia de PFAS ofrece más confianza.

Síntomas de intoxicación por PFAS

La exposición a PFAS en niños no produce una “intoxicación aguda” con síntomas inmediatos como vómitos o desmayos; más bien, se asocia con efectos crónicos que pueden manifestarse meses o años después de la exposición. Esto hace que la detección temprana sea difícil y dependa más de la evaluación médica y del conocimiento de la exposición que de señales clínicas obvias.

Según los CDC y la ATSDR, la exposición a niveles altos de PFAS se ha relacionado con:

Alteraciones del sistema inmunitario : menor respuesta de anticuerpos a algunas vacunas.

: menor respuesta de anticuerpos a algunas vacunas. Cambios en el hígado : aumento de enzimas hepáticas.

: aumento de enzimas hepáticas. Problemas metabólicos : aumento de los niveles de colesterol.

: aumento de los niveles de colesterol. Efectos en el desarrollo : en estudios con animales se han observado bajo peso al nacer, defectos de nacimiento y retrasos en el desarrollo.

: en estudios con animales se han observado bajo peso al nacer, defectos de nacimiento y retrasos en el desarrollo. Mayor riesgo de ciertos cánceres (en adultos, sobre todo riñón y testículo; en niños la evidencia es más limitada).

Los niños pequeños pueden estar más expuestos porque tienden a morder juguetes y telas, y a llevarse las manos a la boca con frecuencia. También pueden estar expuestos al beber fórmula preparada con agua contaminada o mediante la leche materna si la madre ha estado expuesta.

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