Peso de la opinión pública: FDA examina 7 péptidos populares no aprobados para uso médico

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está revisando siete péptidos que han ganado notoriedad por sus beneficios percibidos en salud, incluyendo la pérdida de peso y el desarrollo muscular. Aunque no cuentan con aprobación oficial, están ampliamente disponibles en clínicas y en línea.

Esta revisión de la FDA está claramente influenciada por la opinión de altas autoridades de salud e influenciadores de bienestar a través de plataformas de información y redes sociales.

El Comité Asesor de Preparación de Medicamentos en Farmacias de la FDA se reúne este 23 y 24 de julio para discutir la posible inclusión de estas sustancias en la Lista de Sustancias a Granel 503A. La decisión puede facilitar su uso en medicamentos prescritos.

Presión de terceros

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de (HHS), Robert F. Kennedy Jr., apoya el acceso a estos péptidos, al contrario de revisores de la FDA que expresan preocupaciones sobre la falta de evidencia sólida acerca de su efectividad y seguridad.

Entre los también defensores de los péptidos se encuentran el podcaster Joe Rogan y figuras influyentes del bienestar como Gary Brecka, partidario de la iniciativa “Make America Healthy Again” de Kennedy , quien vende viales de péptidos en línea. Es de destacar que las redes sociales están repletas de testimonios de personas que afirman que estas sustancias les ayudaron a desarrollar músculo, recuperarse de lesiones o lucir más jóvenes, apunta Associated Press (AP).

Mientras que expertos como el Dr. Alex Tatem, especialista en medicina deportiva y péptidos, urólogo certificado y miembro del Consejo Asesor Médico de Rugiet, entrevistado por Fox News Digital, destacan la importancia de estudios clínicos rigurosos antes de cualquier aprobación.

“El BPC-157 o el TB-500 son compuestos que pueden ayudar a facilitar la curación después de una lesión y, según múltiples estudios, son increíblemente seguros cuando se administran, lo cual es interesante si se compara con las opciones de venta libre que usamos actualmente para dolores y molestias, como el ibuprofeno”, señala Tatem.

Esta referencia la hace porque el ibuprofeno, aunque se puede adquirir sin receta, la FDA advierte que puede causar efectos secundarios graves, como hemorragias estomacales, daño renal y complicaciones cardiovasculares, especialmente cuando se usa en dosis altas o durante períodos prolongados.

Asimismo, el Dr. Marc Siegel, analista médico sénior de Fox News, advierte que estas sustancias “necesitan un estudio cuidadoso”. Advierte que le preocupa el impacto que algunos de esos péptidos puedan tener en los riñones. “Me gustaría ver ensayos clínicos rigurosos antes de su aprobación. No estoy convencido de que los datos sean suficientes todavía”, dijo.

Péptidos en cuestión

Los 7 péptidos populares, promocionados regularmente para la pérdida de peso, la curación y la longevidad, son:

BPC-157. Uso propuesto: colitis ulcerosa. Formas de administración propuestas: cápsulas orales, aerosol nasal, inyecciones, crema transdérmica, supositorio rectal.

TB-500. Uso propuesto: cicatrización de heridas. Formas propuestas: inyección subcutánea o intramuscular.

KPV. Uso propuesto: cicatrización de heridas y afecciones inflamatorias. Formas propuestas: Crema y gel.

MOTS-c. Uso propuesto: obesidad y osteoporosis. Formas propuestas: inyección subcutánea.

Semax. Usos propuestos: isquemia cerebral (falta de flujo sanguíneo y oxígeno al cerebro), migraña y neuralgia del trigémino (dolor crónico en la cara). Formas propuestas: pulverización intranasal, inyección subcutánea.

Emideltide. Usos propuestos: abstinencia de opioides, insomnio crónico, narcolepsia. Forma propuesta: inyección subcutánea.

Epitalón. Uso propuesto: insomnio. Forma propuesta: inyección subcutánea.

Próximos pasos

La expectativa es que las audiencias generen un debate intensivo. Si el comité recomienda la inclusión, la FDA deberá completar su proceso de revisión antes de formalizar cualquier decisión.

Se alienta a los interesados a interactuar con sus representantes locales para solicitar acceso a estos tratamientos.

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