Richard Carapaz gana la etapa 18 del Tour de France, mientras el mexicano Isaac del Toro y su equipo viven “un día triste”

La jornada 18 del Tour de France dejó emociones encontradas para el ciclismo latinoamericano. Mientras el ecuatoriano Richard Carapaz celebró una gran victoria en los Alpes, el mexicano Isaac del Toro vivió uno de los momentos más complicados de la competencia después del abandono de su compañero estadounidense Brandon McNulty por enfermedad.

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El líder del UAE Team Emirates XRG en la lucha por la clasificación general calificó la etapa como un día “muy triste”, debido a la salida de un corredor clave para que el equipo llegara en una posición privilegiada en la parte alta de la carrera.

Isaac del Toro lamenta el abandono de McNulty en el Tour de France

Después de cruzar la meta en Merlette, Isaac del Toro explicó la dificultad emocional de una jornada marcada por la baja de uno de los principales apoyos del equipo.

“Esperábamos que hubiera movimiento al principio de la etapa, porque sabíamos que ésta era una jornada dura y propicia para una escapada. Ha sido un día triste para nosotros, porque hemos perdido a Brandon McNulty muy pronto. Ha vivido un día bastante duro”, dijo Del Toro en la meta de Merlette.

El ciclista mexicano destacó la importancia que tuvo Brandon McNulty dentro del desempeño del UAE Team Emirates XRG durante el Tour de Francia, especialmente en el camino que permitió al equipo mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general.

“Ha contribuido mucho a que estemos en esta posición tan privilegiada en la general, y en cambio ha pasado por momentos muy difíciles, rodando en solitario y rezagado durante 50 kilómetros. Hoy tenemos un sabor de boca agridulce“, señaló.

Las enfermedades complican al UAE Team Emirates XRG

El abandono de Brandon McNulty no fue el único problema que enfrentó la escuadra de Isaac del Toro en las últimas etapas del Tour de Francia.

El mexicano reconoció que la situación del equipo no es sencilla, luego de que las molestias físicas también afectaran al británico Adam Yates en la jornada previa y generaran preocupación alrededor del belga Tim Wellens durante la etapa 18.

“Por supuesto que estoy preocupado. Esta situación no es agradable. Siempre queremos que el equipo esté en plena forma. Tenemos que mantener una mentalidad positiva, porque estos mismos corredores nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Nuestro esfuerzo tendrá recompensa. Todos los ciclistas de este equipo somos muy fuertes y, si mañana tenemos un buen día, el resultado final será bueno”, concluyó.

Pese a las dificultades, Isaac del Toro se mantiene en una posición destacada dentro de la clasificación general, respaldado por un equipo que sigue buscando cerrar de la mejor manera la edición del Tour de Francia.

Richard Carapaz gana la etapa 18 del Tour de Francia en los Alpes

Mientras el equipo de Isaac del Toro enfrentaba una jornada complicada, el ecuatoriano Richard Carapaz tuvo motivos para celebrar.

El corredor del EF Education-EasyPost se impuso en la cima de Orcières-Merlette durante la etapa 18 del Tour de Francia, logrando su segunda victoria en la ronda gala después de su triunfo previo en Super Dévoluy.

Carapaz fue el más fuerte de la fuga del día y lanzó un ataque decisivo en el último puerto de primera categoría para conseguir la victoria en solitario.

El ecuatoriano llegó con una ventaja de 45 segundos sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, mientras que el francés Valentin Paret-Peintre terminó a 1.14 minutos.

La pelea por el maillot de rey de la montaña sigue abierta

Además de buscar una victoria de etapa, Richard Carapaz continúa peleando por el maillot de mejor escalador del Tour de Francia.

Actualmente, la clasificación de la montaña sigue encabezada por Tadej Pogacar, quien tiene un punto de ventaja sobre Valentin Paret-Peintre y siete unidades sobre Carapaz, cuando todavía quedan dos grandes jornadas alpinas por disputarse.

? The race at the top of the climbers standing is getting tighter and tighter… Will the polka-dot jersey change hands tomorrow evening? ???



? Ça se resserre de plus en plus en tête du classement du meilleur grimpeur… Le @maillotapois changera-t-il d'épaules demain soir ?? pic.twitter.com/xEy21bzfT8 — Tour de France? (@LeTour) July 23, 2026

Isaac del Toro sigue tercero en la clasificación general del Tour de Francia

La clasificación general tuvo pocos cambios después de la etapa 18.

Los principales favoritos llegaron juntos a la meta, a 4.35 minutos del ganador Richard Carapaz, por lo que Tadej Pogacar conserva el liderato con una ventaja de 4.32 minutos sobre el belga Remco Evenepoel.

Isaac del Toro permanece en la tercera posición general, a 6.51 minutos del líder, mientras que el francés Paul Seixas es cuarto a 7.11 minutos y el español Juan Ayuso ocupa la quinta plaza a 9.22 minutos.

Aunque el resultado deportivo de la etapa fue positivo para Richard Carapaz, para Isaac del Toro y el UAE Team Emirates XRG quedó la preocupación por la salud de sus corredores en el tramo decisivo del Tour de Francia.

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? Après la 18ème étape :



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?? Mads Pedersen ?



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