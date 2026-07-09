Isaac del Toro se mete al podio de la general en el Tour de France tras la sexta etapa

El nombre de Isaac del Toro sigue ganando protagonismo en el Tour de France. El ciclista mexicano dio un golpe de autoridad tras la sexta etapa al escalar hasta el tercer lugar de la clasificación general, confirmando el gran nivel que atraviesa en su debut dentro de la máxima competencia del ciclismo mundial.

Después de una sólida actuación en la primera jornada de alta montaña, Isaac del Toro se instaló en el podio provisional de la carrera y volvió a demostrar por qué el UAE Team Emirates deposita su confianza en él para respaldar a Tadej Pogacar en los momentos decisivos.

? After the 6th stage:

? Après la 6ème étape :



? @MaillotjauneLCL :

?? Tadej Pogacar ?



? Green jersey @WeLoveCyclingFR :

?? Mads Pedersen ?



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?? Tadej Pogacar ???



? White jersey @opticiens_krys :

?? Isaac Del Toro ?#TDF2026 pic.twitter.com/TenGkf9bac — Tour de France? (@LeTour) July 9, 2026

Isaac del Toro mantiene los pies en la tierra pese a entrar al podio

Aunque su rendimiento lo coloca entre los tres mejores de la clasificación general, el mexicano dejó claro que no cambiará su manera de afrontar la competencia y que su principal misión sigue siendo trabajar para el líder de su equipo.

“Estamos viviendo algo muy hermoso, poder estar al lado de alguien como Pogacar es bonito, todo el equipo trata de dar el máximo y yo me siento bien, contento de estar a este nivel”, comentó el ciclista, que acabó tercero de la sexta etapa, la primera de alta montaña de la edición.

Lejos de pensar en la lucha por el título, Isaac del Toro aseguró que prefiere disfrutar cada jornada y evitar una presión adicional durante su primera participación en la ronda francesa.

“No pienso en la general, trato de disfrutar de cada etapa, este es mi debut en el Tour y no quiero ni meterme presión ni poner otra tarea más al equipo”, comentó.

El mexicano disfruta su papel como escudero de Tadej Pogacar

Además de celebrar su posición en la clasificación, Isaac del Toro destacó el orgullo que representa convertirse en uno de los hombres de confianza de Tadej Pogacar, especialmente en las etapas de montaña, donde el UAE Team Emirates suele definir la carrera.

“Ha sido increíble, me siento muy bien. Es un privilegio para mi ser el último compañero con Tadej en la montaña, quiero seguir haciendo este trabajo”, señaló.

Las declaraciones del mexicano reflejan el ambiente que vive dentro del equipo, donde el objetivo principal continúa siendo respaldar a Pogacar en su búsqueda por conquistar un nuevo Tour de France, mientras Isaac del Toro sigue consolidándose como una de las revelaciones de la presente edición.

Isaac del Toro ilusiona a México en su debut en el Tour de France

Más allá del resultado de la sexta etapa, el rendimiento de Isaac del Toro confirma que puede competir al más alto nivel frente a los mejores ciclistas del mundo. Su ingreso al podio de la clasificación general representa un paso importante en una carrera que apenas comienza y en la que todavía quedan varias jornadas decisivas por disputarse.

Con serenidad, un papel fundamental dentro del UAE Team Emirates y la confianza de Tadej Pogacar, el mexicano afrontará las próximas etapas con el objetivo de mantener el nivel que lo ha colocado entre los protagonistas del Tour de France.

? The battle between the youngsters is shaping up to be epic!?



? La bataille des jeunes s'annonce épique !?#TDF2026 pic.twitter.com/mFois6Xjls — Tour de France? (@LeTour) July 9, 2026

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