Isaac del Toro resiste en el Tour de France y conserva el podio tras intenso duelo con Seixas

La lucha por el podio del Tour de France y el maillot blanco al mejor joven está más viva que nunca. El mexicano Isaac del Toro superó una de las pruebas más exigentes de la competencia al conservar el tercer lugar de la clasificación general, pese al ataque del francés Paul Seixas en la única contrarreloj individual de la carrera.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG perdió apenas cinco segundos respecto a su rival directo, un resultado que le permite mantener una ventaja de 20 segundos antes del arranque de las tres decisivas etapas alpinas, donde se definirá gran parte del desenlace de la ronda francesa.

No changes in the distinctive jerseys standings today. See you tomorrow! ?



Pas de changements dans les classements des maillots distinctifs aujourd'hui. On se retrouve demain ! ?#TDF2026 pic.twitter.com/A2sxiwEasO — Tour de France? (@LeTour) July 21, 2026

Isaac del Toro supera una contrarreloj clave en el Tour de France

Los relojes fueron protagonistas en las orillas del lago Léman durante la única contrarreloj individual del Tour de France, una jornada que concentró la atención en el enfrentamiento entre Isaac del Toro y Paul Seixas, dos de los jóvenes con mayor proyección del ciclismo internacional.

El mexicano comenzó con fuerza el recorrido y llegó a tener una ventaja de tres segundos durante el ascenso al puerto de Larringes, una subida de 9.7 kilómetros con una pendiente media del 4.3 por ciento.

Sin embargo, el francés respondió en la segunda parte de la escalada y logró igualar el duelo antes del peligroso descenso rumbo al cambio de bicicleta para afrontar el tramo final.

Paul Seixas reduce diferencias, pero Del Toro conserva el tercer lugar

La parte final de la contrarreloj mantuvo la tensión hasta la meta. Seixas consiguió ganar tiempo en el descenso y llegó a la recta definitiva con una ventaja de tres segundos sobre Isaac del Toro, aunque el mexicano respondió en los últimos kilómetros para limitar las pérdidas.

Al finalizar la jornada, el corredor del UAE Team Emirates-XRG cedió únicamente cinco segundos, suficientes para conservar el tercer puesto de la clasificación general y el liderato entre los jóvenes por un margen de 20 segundos.

La jornada también estuvo marcada por el abandono del alemán Florian Lipowitz, quien sufrió una caída durante el descenso.

? After the 16th stage:

? Après la 16ème étape :



? @MaillotjauneLCL :

?? Tadej Pogacar ?



? Green jersey @WeLoveCyclingFR :

?? Mads Pedersen ?



??? @maillotapois :

?? Tadej Pogacar ???



? White jersey @opticiens_krys :

?? Isaac Del Toro ?#TDF2026 pic.twitter.com/I8sEdXtl2G — Tour de France? (@LeTour) July 21, 2026

Isaac del Toro confía en mantener el podio del Tour de France

Con el liderato prácticamente encaminado para Tadej Pogacar, el objetivo del equipo emiratí pasa por colocar a dos de sus corredores en el podio final del Tour de France, un escenario que ya consiguió en 2023.

“Sobre el duelo con Seixas lo único que puedo decir es que tratamos de aumentar cada día la diferencia, pero que en conjunto podemos estar satisfechos”, indicó el corredor.

Isaac del Toro, quien disputa su primer Tour de France tras finalizar segundo en el Giro de Italia del año pasado, también valoró positivamente su rendimiento después del accidente sufrido en la etapa anterior.

“Tras ese susto y después de una etapa en la que había que correr riesgos, creo que el balance es positivo. Puedo estar contento, voy a dormir bien”, señaló.

Las etapas alpinas decidirán el duelo entre Isaac del Toro y Paul Seixas

El cierre del Tour de France promete una batalla intensa entre Isaac del Toro y Paul Seixas, dos ciclistas llamados a protagonizar el futuro del pelotón internacional.

El director del equipo Decathlon, Julien Jurdie, destacó el nivel mostrado por su joven corredor, aunque pidió prudencia de cara a la última semana.

“Ha hecho dos semanas muy sólidas, pero la que queda es la más difícil y por delante hay etapas como la del sábado que es monstruosa”, aseguró.

El estratega francés dejó claro que pelear por el tercer lugar y el maillot blanco no se convertirá en una obsesión.

“Vamos a dar el máximo como equipo e intentar avanzar juntos. Queda mucha batalla por delante”, afirmó.

Por su parte, Seixas reconoció que su principal rival es el mexicano y anticipó que seguirá presionando hasta el final.

“Físicamente me siento sólido. Cada día es una batalla más mental, porque todos los días debemos pelear. Para mi luchar por la general es algo nuevo y no resulta fácil. Por ahora lo estoy soportando bien y estoy contento de lo que hago”, dijo.

El francés también reconoció que ve a Isaac del Toro “muy fuerte” y prometió seguir dando batalla en la lucha por el podio y el maillot blanco del Tour de France.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro se mete al podio de la general en el Tour de France

– Mexicano Isaac del Toro hace historia, gana segunda etapa del Tour de France y manda apoyo al Tri

– Isaac del Toro conquista el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y lanza un aviso rumbo al Tour de Francia