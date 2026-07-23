Senado bloquea resolución para limitar la campaña militar de Trump en Irán

La batalla política en Washington por la guerra contra Irán sumó un nuevo capítulo luego de que el Senado rechazara avanzar con una medida que buscaba limitar la autoridad militar del presidente Donald Trump.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó una resolución para exigir el retiro de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán, la iniciativa quedó prácticamente sin posibilidades de prosperar después de que los senadores no lograran reunir los votos necesarios.

Más temprano, la votación en la Cámara terminó con 214 votos a favor y 208 en contra. Cuatro republicanos se unieron a los demócratas: Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Thomas Massie.

Senado rechaza frenar acciones militares de Trump

Horas después del voto en la Cámara, el Senado no logró aprobar su propia resolución sobre poderes de guerra. La propuesta obtuvo 47 votos a favor y 49 en contra.

La única republicana que respaldó la medida fue la senadora Susan Collins, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó en contra.

Según CNN, el resultado refleja que, aunque existe preocupación entre algunos legisladores por la duración del conflicto, el Congreso aún no cuenta con suficiente respaldo bipartidista para imponer límites a las decisiones militares de Trump.

La votación representa el quinto intento de la Cámara Baja para restringir las acciones de la administración Trump en Irán y la segunda ocasión en que una iniciativa de este tipo logra avanzar.

La Cámara busca recuperar autoridad sobre decisiones militares

La resolución aprobada representa un nuevo intento del Congreso por reclamar su papel constitucional en la autorización de conflictos armados. Sin embargo, al tratarse de una resolución concurrente, no tendría que llegar al escritorio de Trump para su firma, por lo que no tendría fuerza de ley.

La representante demócrata Pramila Jayapal, impulsora de la medida, defendió la votación como una obligación del Congreso.

“Esta es una votación de conciencia”, afirmó Jayapal, al señalar que los legisladores deben “reafirmar su autoridad en materia de guerra” y enviar un mensaje para que “esta guerra debe terminar”.

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