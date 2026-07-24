¿Cambió al Atlas? Peso Pluma mostró su apoyo al Toluca antes de enfrentar a la Máquina

Los Diablos Rojos del Toluca, en vísperas de la gran definición del cetro de Campeón de Campeones de la Liga MX contra el Cruz Azul, tuvieron la grata visita de un peculiar aficionado. El artista, no obstante no ser los escarlatas sus colores predilectos en el balompié nacional, mostró un sincero apoyo a la escuadra mexiquense después de romper la rutina del campamento y convivir de cerca con los jugadores.



El inesperado visitante fue el cantante mexicano Peso Pluma, exitoso y multipremiado exponente del género de los corridos tumbados, quien revolucionó el entorno del club al darse cita en el entrenamiento del Toluca.

¡Qué bien le queda la del Diablo, Licenciado Hassan! ?? pic.twitter.com/j8OlRVSnUl — Toluca FC (@TolucaFC) July 25, 2026

Su objetivo principal fue manifestar su respaldo a los Diablos Rojos de cara al trascendental juego por el título que se definirá este sábado en la cancha del Estadio MBO. La presencia de la estrella musical rompió la tensión lógica de una final, permitiendo a los futbolistas compartir un momento de distensión entre risas, fotografías y palabras de aliento.



En una breve charla concedida a La Opinión durante su estancia, Peso Pluma reiteró sus buenos deseos para la oncena escarlata en esta final. Sin embargo, fiel a su estilo reservado con la prensa deportiva, se negó rotundamente a manifestar qué escuadra de la Liga MX es su verdadera favorita para levantar el título de liga, más allá de que en reiteradas ocasiones y de forma pública ha dejado en claro su añejo gusto e identidad por los colores de los Zorros del Atlas.



Mientras la efervescencia de la visita cobraba fuerza, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tuvo que volver a la concentración para realizar su último entrenamiento previo al juego definitivo. La oncena escarlata buscará encontrar en la pizarra las alternativas necesarias para poner cara a un Cruz Azul que parece llegar enrachado y con la etiqueta de favorito, pero los jugadores saben bien que es en el terreno de juego donde realmente se definirá el encuentro.

¿Toluca podrá utilizar a Paulinho?



Toluca, al parecer, tendrá que lidiar con la complicada baja del portugués Paulinho, quien sufre una sobrecarga muscular. El cuerpo técnico de los Diablos Rojos, encabezado por el estratega argentino Antonio Mohamed, prefirió no utilizarlo contra los Pumas de la UNAM el martes pasado, pensando justamente en reservarlo para el duelo contra la Máquina Celeste; no obstante, hasta el último momento nadie pudo garantizar su participación activa en este juego.



En caso de que el atacante luso no alcance a recuperarse al cien por ciento, Toluca tendrá que ajustar sus líneas de inmediato. El planteamiento dependerá en demasía del talento del argentino Nico Castro o del desequilibrio del brasileño Helinho, así como del dinamismo de Jesús Angulo y Alexis Vega, mientras que la responsabilidad en la generación de jugadas recaerá en los pies de Víctor “Pocho” Guzmán.



La realidad es que el Toluca buscará presentar su mejor alineación disponible y con el ánimo a tope tras la visita del cantante. Entre las opciones para revolucionar el encuentro tampoco se descarta la participación de Jorge Roberto Díaz Price, todo con la firme finalidad de poder superar a un Cruz Azul que en el papel luce un poco más fuerte y con mejor personal disponible, pero que se topará con un cuadro escarlata motivado y listo para la batalla.



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