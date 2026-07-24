Chris Anne Affleck, madre de Ben Affleck, fallece a los 83 años

Chris Anne Affleck, la mujer que crió a dos ganadores del Oscar y dedicó su vida a la enseñanza y la defensa de los derechos civiles, falleció el 2 de junio a los 83 años, según anunció su familia y reseñó The Hollywood Reporter. La madre de Ben y Casey Affleck había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre del año anterior y los médicos le habían dado seis meses de vida.

Nacida como Christine Anne Boldt en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1942, Chris (como la conocían sus seres queridos) fue una mujer que rompió esquemas desde el principio. Se graduó en la Universidad de Harvard y obtuvo una maestría en la misma institución, dedicando 35 años de su vida a la enseñanza en escuelas públicas hasta su jubilación en 2008.

Pero su legado va mucho más allá de las aulas. Chris fue una firme defensora de los derechos civiles, una de las pioneras que viajó al sur profundo de Estados Unidos durante los años 60 para enseñar clases de alfabetización en Mississippi durante el “Freedom Summer“. También marchó contra la guerra de Vietnam y se sumergió en la contracultura de esa década, según indicó The Hollywood Reporter.

Madre de estrellas de Hollywood

Chris y su exmarido Timothy Affleck dieron la bienvenida a su primer hijo, Ben, en 1972, y a Casey en 1975, alrededor de la época en que la familia se trasladó a Massachusetts. Cuando Ben tenía 12 años, sus padres se divorciaron, pero Chris continuó siendo un pilar fundamental en la vida de sus hijos.

Su influencia en las carreras de sus hijos fue decisiva. Chris conectó a Ben con su antigua compañera de cuarto en Harvard, la directora de casting Patty Collins, quien le ayudó a conseguir audiciones para anuncios y películas para televisión. Como explicó el propio Ben: “Mi madre enseñó en una escuela pública, fue a Harvard e hizo su maestría allí… Mi padre tenía un estilo de vida más obrero”.

Chris fue una ferviente defensora de las carreras actorales de sus hijos. En 1998, asistió a la ceremonia de los Oscar junto a Ben y Matt Damon, quien también llevó a su madre como acompañante, cuando ambos fueron nominados a mejor guion original por “Good Will Hunting”.

Ben recordó aquel momento en una entrevista con Vanity Fair: “Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo que todos hicieron un gran drama de ello, como si fuera una novedad. ¿Por qué es raro que traigamos a nuestras madres? ¿A quién más crees que llevaríamos?”

Chris presenció cómo Ben ganaba su segundo Oscar a la mejor película por “Argo” en 2012, y cómo Casey obtenía el Oscar al mejor actor en 2017 por su interpretación en “Manchester by the Sea”.

Tras su diagnóstico en diciembre, el mayor deseo de Chris fue vivir lo suficiente para ver graduarse a su nieto Atticus de la escuela secundaria. Asistió a la ceremonia con su familia el 31 de mayo y falleció pacíficamente mientras dormía dos días después.

Además de sus hijos, a Chris le sobreviven sus cinco nietos: Atticus e Indiana, hijos de Casey, y Violet, Fin y Sam, hijos de Ben. Sus nietos fueron descritos como “la fuerza de sus últimas dos décadas”.

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