Chris Brown se declara culpable de pelea por agresión en club nocturno de Londres

El músico estadounidense Chris Brown se declaró culpable de un cargo de pelea en relación con un violento incidente ocurrido en un club nocturno de Londres en 2023, aceptando un acuerdo que le permite evitar un juicio por cargos más graves .

El artista de 37 años presentó su declaración el viernes en el Tribunal de la Corona de Southwark, en una audiencia que duró menos de cinco minutos. Brown compareció junto a su coacusado, Omololu Akinlolu, un rapero de 40 años conocido como Hoody Baby que también ejerce como su entrenador vocal.

El suceso tuvo lugar en febrero de 2023 en el Tape, un club privado y exclusivo ubicado en el distrito de Mayfair, en el centro de Londres.

Según los fiscales, Brown golpeó al productor musical Abe Diaw con una botella en la cabeza en varias ocasiones. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en que Brown se acercó a la víctima y la atacó con la botella, mientras Akinlolu se unía a la agresión golpeando al hombre en la cabeza.

La víctima intentó huir, pero continuaron persiguiéndolo y agrediéndolo dentro del local, llegando a patearlo cuando se encontraba en el suelo. Diaw, quien también es productor musical, requirió atención hospitalaria por lesiones en la cabeza y la rodilla.

La fiscal Claire Campbell calificó el incidente como “un ataque vicioso y sin provocación” en un club nocturno abarrotado. “Este tipo de violencia es completamente inaceptable”, afirmó.

Acuerdo y cargos retirados

Inicialmente, Brown enfrentaba cargos más severos, incluyendo intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva, específicamente una botella de tequila. Tanto Brown como Akinlolu habían negado estos cargos y estaban programados para enfrentar un juicio en octubre.

Sin embargo, tras la declaración de culpabilidad por el delito de pelea, los fiscales retiraron los cargos más graves. Brown admitió haber utilizado o amenazado con violencia ilegal contra otra persona de una manera que haría temer a un “espectador razonable” por su seguridad, que es la definición legal de pelea en el Reino Unido.

Como parte de las condiciones de su fianza, Brown tuvo que pagar una tasa de seguridad de 5 millones de libras (aproximadamente $6 millones). Esta fianza le permitió realizar una gira mundial, aunque con la condición de entregar su pasaporte al llegar a cada país.

Brown fue arrestado en mayo de 2025 en un hotel de Manchester al regresar al Reino Unido para preparar su gira, y pasó varios días bajo custodia. Durante un concierto en Manchester, el cantante agradeció a los fans por su apoyo y también mencionó su tiempo en prisión, diciendo: “Ha estado muy bien”.

Antecedentes legales

El artista ganador del premio Grammy tiene un historial de problemas legales. En 2009, Brown se declaró culpable de agresión grave contra su entonces novia, la cantante Rihanna, tras un altercado ocurrido la noche antes de los premios Grammy. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, servicio comunitario y consejería sobre violencia doméstica.

En el caso actual, tanto Brown como Akinlolu fueron liberados bajo fianza y enfrentarán la vista de sentencia el 26 de octubre de 2026, cuando el juez Tony Baumgartner determinará la pena. El delito de pelea en el Reino Unido conlleva penas que van desde una multa hasta tres años de prisión .

Los seguidores de Brown mostraron pancartas de apoyo frente al tribunal de Londres durante la audiencia, coreando su nombre y expresándole mensajes de ánimo.

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