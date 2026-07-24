Clarissa Molina da un salto en su preparación actoral tras formarse en Nueva York

La conductora dominicana Clarissa Molina, reconocida su trabajo en “El gordo y la flaca” de Univision, sorprendió a sus seguidores al informarle que completó un intensivo de dos semanas en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo, cuna de leyendas del cine como Al Pacino, Angelina Jolie, Chris Evans y Scarlett Johansson.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió su entusiasmo por haber cumplido un sueño que, por cuestiones de tiempo y dinero, había postergado durante años.

"Desconectarme totalmente de las redes sociales, del trabajo y de todo lo que no fuera mi objetivo en Nueva York fue la mejor decisión" Clarissa Molina – Conductora

El entusiasmo de Clarissa

Clarissa enfatizó que lo más valioso fue el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. “Me sorprendí de mí misma, me redescubrí, adquirí nuevas herramientas y, sobre todo, me enamoré más del cine“, confesó la artista, quien también destacó las amistades que forjó con compañeros de diversas partes del mundo durante su estancia en la academia neoyorquina.

La experiencia resultó tan enriquecedora que Molina ya manifiesta su deseo de regresar para continuar su preparación actoral. “Tengo herramientas nuevas que estoy emocionada por aplicar en futuros procesos”, señaló.

Durante su mensaje, también reafirmó su intención de incursionar con mayor fuerza en el cine internacional, meta que ya había adelantado en entrevistas pasadas cuando manifestó su interés por participar en películas tanto en español como en inglés.

La noticia generó una cálida recepción entre sus seguidores, quienes han llenado las publicaciones de la conductora con mensajes de apoyo y felicitaciones.

Seguir leyendo:

· Clarissa Molina denuncia campaña de desprestigio en su contra con uso de IA

· Clarissa Molina desmiente embarazo y dice que la imagen fue generada con IA

· Clarissa Molina cumple un sueño y al fin contará con su propio programa en televisión nacional