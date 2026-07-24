EE.UU. deportó a cerca de 10,000 inmigrantes salvadoreños durante el primer semestre del año

A partir de que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se incrementaron en Estados Unidos, durante los primeros seis meses del año suman ya cerca de 10,000 inmigrantes salvadoreños deportados.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), institución pública oficial encargada de ejecutar la política migratoria y controlar el flujo de entrada, permanencia y salida de personas (tanto nacionales como extranjeras), de enero a junio, se han llevado a cabo 10,504 deportaciones de inmigrantes salvadoreños que en su momento fueron detectados viendo como extranjeros carentes de estatus legal principalmente en dos países de América.

De manera segmentada, en los registros de la DGME se indica que 9,829 salvadoreños fueron expulsados de territorio estadounidense durante el primer semestre del año, lo cual supera a los 5,553 que enfrentaron el mismo problema entre enero y junio de 2025, es decir que la cantidad se elevó 73.8%.

A esta cifra se suman otros 513 salvadoreños que fueron deportados de México durante el mismo periodo superando también a los 454 casos reportados un año antes entre enero y junio.

Las deportaciones de salvadoreños provenientes de otros países también se elevaron al pasar de 37 casos a 162 en un comparativo entre el primer semestre de este año con respecto al anterior.

Cerca de 17 mil salvadoreños corren en riesgo de ser deportados si finaliza el TPS que recibieron en 2001. (Crédito: Steve Helber / AP)

Dicho indicativo de 337.8% más, refleja una enorme demanda de personas tratando de encontrar mejores condiciones de vida fuera de El Salvador, esto a pesar de que la criminalidad ha descendido bajo la presidencia de Nayib Bukele y su política de encerrar en una prisión de máxima seguridad a toda persona ligada a las pandillas.

En contraparte, las deportaciones de salvadoreños continúan presentándose y en cantidades más grandes, pues los registros de la DGME exhiben que durante 2025 fueron deportados 16,051 salvadoreños, cifra equivalente a 7.1% más que en 2024, cuando se reportaron 14,986 personas enviadas de regreso a San Salvador.

La preocupación de miles de familias salvadoreñas es que, en septiembre, la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) del que gozan cerca de 17,000 de sus compatriotas viviendo desde 2001 en Estados Unidos, esto después de que dos terremotos sacudieron ese año a la nación centroamericana y el entonces presidente George W. Bush decidió brindarles ese beneficio temporal.

Desde entonces, gracias a permisos de trabajo temporales, cientos de millones de dólares llegan a El Salvador a través de remesas, las cuales son realmente el soporte de la economía, pues en la nación centroamericana el progreso avanza a un ritmo por demás semi lento, sin opciones de trabajo bien remunerado.

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