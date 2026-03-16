Tribunal permite a Trump deportar a inmigrantes a terceros países

La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito autorizó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump a continuar, por ahora, con la deportación sumaria de inmigrantes a países distintos a los de su origen.

La decisión es provisional, pero bloquea el fallo del juez Brian E. Murphy de Massachusetts que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) priorizar las deportaciones de extranjeros a sus países de origen.

Las partes en este proceso deberán presentar escritos adicionales para una decisión final sobre esta política del presidente Trump.

Se otorgan 14 días a cada parte, más siete días a los demandados para responder la contrarreplica, tras lo cual se tomará una decisión.