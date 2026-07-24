Halo vuelve, pero no como todos esperaban

Xbox soltó la bomba, o más bien reactivó una que ya venía sonando desde hace meses: Halo: Campaign Evolved, el remake del clásico de 2001, ya tiene acceso anticipado activo y llegará oficialmente el 28 de julio de 2026.

La noticia divide opiniones entre los fans porque, mientras unos celebran ver a Master Chief con gráficos de Unreal Engine 5, otros siguen preguntándose cuándo Microsoft se animará a lanzar una entrega numerada nueva de la saga. Igual, hay que admitirlo, el proyecto luce como un homenaje serio al FPS que definió consolas enteras.

Un regreso con acceso anticipado ya activo

Si reservaste la Premium Edition o la edición coleccionista, ya puedes estar jugando desde el 23 de julio a las 8:00 a.m. PDT. Este adelanto de cinco días es exclusivo para quienes hicieron esa reserva específica, así que si compraste la edición estándar vas a tener que esperar hasta el lanzamiento general del 28 de julio, que además llega día uno a Xbox Game Pass. El título estará disponible en Xbox Series X/S, PC vía Steam y también en PlayStation 5, algo que sorprendió porque Halo históricamente vivió encerrado en el ecosistema Xbox.

Las novedades que trae este remake

Campaign Evolved no se limita a subir la resolución y llamarlo remake; incluye una misión inédita bautizada Operación Meteorito, que funciona como una especie de precuela y agrega contenido narrativo que nunca existió en el juego de Bungie. También suma nuevas armas y secretos que expanden la exploración sin traicionar la esencia del shooter original, según reportan quienes ya lo probaron. Otra mecánica llamativa es la posibilidad de jugar en tercera persona activando una calavera especial, una opción pensada para quienes quieran redescubrir a Master Chief desde otro ángulo.

El motor gráfico Unreal Engine 5 le da al juego una capa visual moderna que respeta el diseño de niveles clásico, algo que varios análisis destacan como el mayor logro del estudio. Los precios quedaron en 50 dólares para la versión estándar y 70 para la premium, cifra que incluye justamente ese acceso anticipado tan comentado.

¿Alivio o excusa para seguir esperando Halo 6?

Aquí es donde la comunidad se parte en dos bandos, aunque en realidad ambos tienen razón en cierta forma. Por un lado, hay quienes ven este remake como una jugada inteligente de Halo Studios para reconectar con la base de fans antes de anunciar algo completamente nuevo. Por otro, existe el temor de que Campaign Evolved termine siendo un parche temporal mientras la saga principal sigue sin fecha, algo que ya se venía especulando desde que se confirmó el proyecto en octubre de 2025.

Lo cierto es que el estudio insiste en que este remake nace de un cariño genuino por el material original y no como un simple relleno comercial, según declaraciones de sus responsables durante la presentación. Mientras tanto, los jugadores que llevan años pidiendo una nueva historia para Master Chief tendrán que conformarse, por ahora, con revivir la campaña que lo hizo legendario, eso sí, con más pulido, más secretos y una que otra sorpresa jugable que ni los más veteranos vieron venir.

Sigue leyendo:

• Xbox le declara la guerra silenciosa a los discos físicos

• Xbox anuncia el recorte más grande de su historia: esto es lo que dijo Asha Sharma a sus empleados

• Xbox tiene una función secreta que te deja compartir juegos digitalmente con cualquiera