Jennifer Aniston abandona la serie "I'm Glad My Mom Died", basada en el libro de Jennette McCurdy.

Como balde de agua fría cayó la noticia sobre la salida de la actriz Jennifer Aniston de la producción “I’m Glad My Mom Died”, basada en el libro de memorias de la exestrella de Nickelodeon, Jennette McCurdy.

De acuerdo con el portal TMZ, la ganadora del Globo de Oro habría puesto fin a su participación delante y detrás de cámaras debido a que le fue imposible compaginar su agenda laboral con el rodaje de la historia.

Y es que según medios internacionales, la producción ya había sufrido un golpe fuerte con la salida del director Jason Reitman por supuestas diferencias creativas con Jennette McCurdy, quien funge como showrunner del proyecto junto al productor Ari Katcher.

Pese a estos reportes, en 2025, Jennifer Aniston declaró a People que su decisión de formar parte de “I’m Glad My Mom Died” había sido sencilla, pues la propuesta le resultó “muy emocionante”.

Incluso, la estrella de “Friends” llegó a afirmar sentir una conexión debido a las similitudes que existen entre la historia de McCurdy y su propia experiencia de vida.

Antes de “bajarse del barco”, Jennifer Aniston estaba programada para dar vida a Debra McCurdy, la dominante madre de la exestrella de “iCarly”, así como ser productora ejecutiva del proyecto.

“I’m Glad My Mom Died” alcanzó el primer lugar en la lista de The New York Times en 2022, año de su publicación. En dicho libro de memorias, la actriz Jennette McCurdy relata los detalles de su infancia y complicada relación que mantuvo con su madre, Debra, hasta su muerte en el año 2013.

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