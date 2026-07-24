Tribunal de Texas frena una demanda de Ken Paxton por la ley del aborto

Un tribunal de apelaciones de Texas dio un importante revés al fiscal general Ken Paxton al concluir que su oficina no presentó pruebas suficientes para sostener una demanda civil contra una partera de Houston acusada de practicar abortos ilegales en violación de la estricta legislación estatal.

La decisión anula, por ahora, una orden que había obligado a cerrar tres clínicas y representa un nuevo capítulo en una de las causas más seguidas desde que Texas prohibió casi por completo el aborto tras la caída de Roe v. Wade.

La protagonista del caso es María Margarita Rojas, una partera con licencia que enfrenta cargos penales por presuntamente realizar abortos y ejercer la medicina sin autorización. Aunque la investigación criminal continúa, la corte determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no alcanzaban para justificar la medida cautelar que había paralizado sus clínicas.

Qué decidió el tribunal

La Corte de Apelaciones del Distrito 15 consideró que el juez de primera instancia basó su decisión principalmente en pruebas obtenidas dentro del proceso penal, en lugar de evidencia suficiente para respaldar la demanda civil presentada por la oficina de Paxton.

Por ese motivo, los magistrados revocaron la orden que impedía a Rojas operar sus tres clínicas mientras el litigio seguía su curso. Además, señalaron que el Estado no había demostrado de forma adecuada que las clínicas hubieran violado la prohibición casi total del aborto vigente en Texas desde 2022.

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La investigación penal sigue en marcha

El fallo no significa que el caso haya terminado ni que la partera haya sido exonerada. Rojas continúa enfrentando cargos penales por presuntamente practicar abortos ilegales y ejercer la medicina sin licencia, acusaciones de las que se declaró inocente. Otras personas vinculadas a sus clínicas también permanecen imputadas dentro de la misma investigación.

Según sus abogados, aunque el tribunal levantó la orden de cierre, reabrir inmediatamente las clínicas será difícil debido a las consecuencias económicas y operativas que provocó el proceso judicial.

Ken Paxton aún puede recurrir el fallo

La oficina del fiscal general todavía tiene la posibilidad de pedir que la Corte Suprema de Texas revise la decisión del tribunal de apelaciones.

El caso ha cobrado una fuerte relevancia política porque fue uno de los primeros intentos de aplicar de manera contundente la prohibición casi total del aborto vigente en Texas y porque Paxton lo presentó como una muestra de su política de endurecimiento contra quienes, según sostiene, incumplen la legislación estatal.

El fallo no modifica la ley sobre el aborto en Texas, pero sí deja claro que el Estado deberá aportar pruebas más sólidas si pretende mantener medidas judiciales tan severas como el cierre de clínicas mientras los procesos siguen abiertos.

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